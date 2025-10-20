El Gobierno decretó feriado el 20 de octubre: quiénes disfrutan este fin de semana largo







Cerca del final de octubre habrá una novedad importante en el calendario de feriados que traerá un fin de semana largo.

Octubre y un feriado que pocos esperaban, el cual otorgará un fin de semana largo para muchos. Freepik

Los feriados que más alivio suelen generar a los trabajadores y estudiantes son los que le regalan un día extra al fin de semana. Estas jornadas suelen ser esperadas ya que permiten poder realizar una escapada rápida o tener un mayor descanso para afrontar el último tramo del mes.

Octubre ya contó con uno a nivel nacional a mitad de su transcurso, y si bien muchos no lo esperaban o ni siquiera sabían de él, podrán tener uno en la recta final. Si bien no será para todos, son varios los afortunados que podrán disfrutar de un merecido descanso.

Feriados Descanso Estos feriados otorgan un fin de semana largo, lo cual puede permitirles a muchos planear una escapada rápida. Freepik

A qué se debe el feriado del 20 de octubre de 2025 Si bien no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, habrá dos partidos de la Provincia de Buenos Aires que tendrán asueto el lunes 20 de octubre. José Clemente Paz y Ezeiza celebrarán sus aniversarios fundacionales en esa fecha, además de también la localidad de Pirovano en el partido de Bolívar.

Estos lugares pararán la actividad en el sector público, por lo que estos no trabajarán. Por otro lado, quienes estén en el privado, deberán esperar la resolución que tome su empleador para ver si también podrán aprovechar la jornada y descansar.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

