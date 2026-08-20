Juicio por la muerte de Maradona: declaran dos peritos tras el escándalo por los estudios de Don Diego

Los Tribunales de San Isidro avanzarán con una nueva audiencia tras el descubrimiento de que la junta médica interdisciplinaria analizó pruebas que no pertenecían al astro. El debate tiene a siete profesionales de la salud acusados.

Se reanuda el juicio por la muerte de Maradona con la declaración de dos peritos.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves en los Tribunales de San Isidro , luego de que la última audiencia quedara atravesada por una fuerte polémica. Allí se descubrió que la junta médica interdisciplinaria analizó por error estudios que pertenecían a Don Diego , padre del exfutbolista.

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La nueva jornada tendrá como protagonistas a los psiquiatras José Luis Covelli y Enrique Gallego , quienes participaron de la junta médica que examinó la historia clínica del Diez y elaboró conclusiones acerca de su estado de salud y las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

El debate ya superó las 30 audiencias y tiene a siete profesionales de la salud acusados . La continuidad de las declaraciones se producirá después de que el hallazgo de documentación correspondiente a otra persona volviera a colocar bajo la lupa una de las pruebas centrales del expediente.

La junta médica interdisciplinaria comenzó a trabajar en marzo de 2021 por disposición de la Justicia de San Isidro . Estuvo conformada por peritos oficiales y especialistas propuestos por las defensas y las querellas.

Su tarea consistió en analizar las condiciones de salud de Maradona , la atención que recibió durante sus últimos días y las circunstancias en las que se produjo su muerte. Las conclusiones posteriormente se incorporaron a la investigación judicial.

El juicio investiga el último tiempo de Diego MAradona. X

Sin embargo, durante la última audiencia apareció una irregularidad que generó fuertes cuestionamientos. Mientras declaraba uno de los 20 peritos que intervinieron en el procedimiento, uno de los abogados revisó la documentación utilizada para evaluar la función renal del exfutbolista y detectó una inconsistencia.

Uno de los estudios examinados no pertenecía a Diego Maradona, sino a su padre, Don Diego, quien también recibió atención de Swiss Medical durante 2015.

El descubrimiento abrió interrogantes acerca de la metodología utilizada por los especialistas y, especialmente, sobre la posible incidencia que esa documentación pudo tener en las conclusiones de la junta.

Francisco Oneto, abogado defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, calificó el episodio como “escandaloso”, aunque descartó que necesariamente hubiera existido una maniobra deliberada detrás de la incorporación del estudio equivocado.

Dos psiquiatras deberán explicar las conclusiones

En ese contexto declararán ahora Covelli y Gallego, quienes deberán responder preguntas sobre el trabajo realizado por la junta y las conclusiones a las que llegaron los especialistas.

La ronda de testimonios adquirió mayor relevancia después del error descubierto en la documentación, debido a que las partes podrán profundizar sus interrogantes acerca de cómo se analizaron los antecedentes médicos y qué procedimientos se utilizaron para verificar los estudios incorporados.

Los peritos también deberán brindar precisiones respecto del estado de salud de Maradona y explicar de qué manera construyeron los informes que posteriormente fueron utilizados como elementos dentro de la investigación.

El proceso judicial busca establecer si los siete profesionales de la salud imputados tuvieron responsabilidad penal en la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

En aquel momento, Maradona atravesaba una internación domiciliaria en una vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, después de haber recibido el alta de una institución médica.

Cómo avanza el segundo juicio después del escándalo Makintach

El actual debate comenzó en abril de 2026 luego de que el primer juicio quedara anulado a raíz del escándalo protagonizado por la exjueza Julieta Makintach.

La magistrada fue apartada después de que se conociera su participación en un documental relacionado con el proceso judicial, situación que provocó la caída del debate y obligó a iniciar nuevamente el procedimiento.

Ahora, el Tribunal intenta determinar las responsabilidades de los profesionales que asistieron a Maradona durante sus últimos días y establecer si existieron conductas penalmente reprochables en el tratamiento que recibió.

Las declaraciones de Covelli y Gallego se producirán así en uno de los momentos más delicados del nuevo juicio, con la junta médica nuevamente bajo cuestionamiento y las partes concentradas en determinar hasta qué punto el estudio correspondiente a Don Diego pudo afectar las conclusiones utilizadas en la causa.