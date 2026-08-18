Juicio por la muerte de Maradona: declararon dos peritos de la Junta Médica y hay cuarto intermedio

El nefrólogo Hernán Trimarchi y el toxicólogo Carlos Damin detallaron el estado renal, hepático y la medicación psiquiátrica que recibía el Diez antes de morir.

El juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo nuevos avances este martes con la declaración de dos peritos que participaron de la Junta Médica que le realizaron la autopsia al astro. Luego de los testimonios, se decretó un cuarto intermedio hasta este jueves.

Quienes prestaron testimonio esta jornada fueron los médicos Carlos Damin , profesor de Toxicología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y jefe del servicio de Toxicología del Hospital Fernández y Hernán Trimarchi , profesor de Medicina de la Universidad Católica Argentina y jefe del servicio de Nefrología del Hospital Británico de Buenos Aires.

Los profesionales formaron parte del equipo de peritos oficiales, integrado por médicos legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo, que examinaron a Maradona en 2021 tras el pedido de la Justicia . Todos estos trabajadores de la salud comenzaron a declarar la semana pasada.

El equipo tuvo acceso a todas las historias clínicas del paciente y el informe fue “un trabajo conjunto” en el que más de veinte profesionales de distintas especializaciones llegaron a un consenso.

Trimarchi fue el primero en testificar. Explicó que su tarea se limitó a "evaluar el tema renal " y aclaró: "Lo que hice fue circunscribirme a eso". El médico contó que, al ser convocado, revisó toda la prueba de la causa —audios, chats, historias clínicas y demás documentación— y que "al día de hoy" ratifica el contenido de la Junta Médica. " La raíz es esa ", sostuvo.

El nefrólogo describió que los riñones del Diez "tenían una superficie rugosa" y que presentaban daño agudo sobre un cuadro crónico que, a su entender, "estaba hace 10 años, fácil". Atribuyó ese deterioro a los antecedentes de salud del futbolista: "La obesidad y la hipertensión lo deben haber acelerado. Era un paciente hipertenso, alcohólico y obeso".

Peritajes renales y psiquiátricos: Se detalló el estado renal, hepático y la medicación psiquiátrica que recibía el astro.

También mencionó hallazgos en la biopsia: "En la biopsia también vi necrosis tubular aguda. El riñón es el órgano que consume más oxígeno. Se le llama computadora porque está filtrando siempre. Este riñón tenía esta necrosis en varias partes. Pero esos túbulos se pueden volver a regenerar. No se regeneran cuando ya es algo crónico".

Un dato adicional fue el peso de los órganos: el riñón izquierdo pesaba 183 gramos y el derecho más de 213, cuando el promedio ronda los 170. "Maradona medía 1,60, y con esa altura, el riñón tenía que pesar 140. Pero, no obstante de eso, los dos pesaban mucho", detalló. Para Trimarchi, un control diario adecuado podría haber detectado el problema a tiempo, y remarcó que el exfutbolista necesitaba seguimiento nutricional.

La medicación y las adicciones

Luego fue el turno de Damin, director del Hospital Fernández, quien se dedica hace 35 años "a las adicciones y a sus consecuencias tanto clínica como psicológicamente". El toxicólogo señaló que lo que más le "interesó" de la última etapa de la vida de Maradona fue "la medicación con la que estaba y cómo había estado de su dependencia a distintas sustancias".

El perito enumeró siete fármacos que tomaba el astro y advirtió que tres psicofármacos —quetiapina, lurasidona y venlafaxina— tenían impacto cardiológico y exigían controles de rutina. "Uno tiene que estar atento, porque además no era uno, eran tres al mismo tiempo", subrayó.

Damin explicó además que buena parte de esa medicación se metaboliza en el hígado y se elimina por vía renal: "Muchas de estas medicaciones se metabolizan en el hígado y el paciente tenía una cirrosis, según se supo en la autopsia. Además se eliminan por el riñón, es decir que el paciente tiene que tener buena función renal para saber que esa medicación que le estamos dando se va a poder eliminar".

El médico consideró que Maradona necesitaba otro tipo de internación, incluso involuntaria, y cuestionó que tomara tantos fármacos en un esquema de internación domiciliaria. Recordó también que, al momento de su muerte, quienes lo atendían todavía no habían definido un diagnóstico certero.

"No había medicación hipertensiva ni cardiológica en el listado, tampoco tenía un clínico, no tenía un cardiólogo y si bien tenía psiquiatra no estoy seguro de que lo haya visto con la frecuencia que requería", apuntó. Su testimonio resulta clave para los imputados Agustina Cosachov y Carlos Díaz, psiquiatra y psicólogo del Diez respectivamente.

Damin cerró su declaración con una reflexión: "Maradona tenía mucha gente cerca, pero nadie podía pararlo. Uno tiene que decidir frente a eso. Hay que saber cuando el paciente está corriendo riesgo".