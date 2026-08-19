Escándalo en el juicio por la muerte de Diego Maradona: la junta médica analizó estudios que pertenecían al padre

La irregularidad tuvo lugar durante la última audiencia. Uno de los abogados aseguró que se trata de "algo adrede".

Surgió un nuevo escándalo en el juicio por la muerte de Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona quedó atravesado por una nueva polémica luego de que se descubriera que la junta médica interdisciplinaria incorporó en su análisis estudios que no pertenecían al exfutbolista , sino a su padre, conocido como Don Diego .

La irregularidad salió a la luz durante la audiencia de este miércoles, mientras prestaba declaración uno de los 20 peritos que participaron de la junta médica y se analizaba documentación vinculada con la función renal de Maradona. En medio de la exposición, uno de los abogados cotejó los datos incluidos en los informes y detectó que uno de los estudios evaluados correspondía en realidad al padre del Diez .

Según fue reconstruido, Don Diego también recibió atención médica de Swiss Medical durante 2015 y atravesó distintos problemas de salud. Los resultados de aquellos análisis quedaron posteriormente incluidos entre la documentación examinada por los especialistas que intervinieron en la causa por la muerte de su hijo.

El hallazgo abrió ahora un interrogante central dentro del debate: si la junta médica utilizó información correspondiente a otra persona para elaborar alguna de sus conclusiones sobre el estado de salud y la muerte de Maradona.

La controversia adquiere especial relevancia debido al peso que tuvo la junta interdisciplinaria dentro del expediente. Sus conclusiones cuestionaron duramente el tratamiento que recibió el exfutbolista durante los días previos a su fallecimiento.

Presentaron estudio de Don Diego en el juicio por la muerte de Maradona.

Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado que representa a Dieguito Fernando, se refirió a la documentación cuestionada. “Lo que se cuestiona es un estudio que se le hizo a Diego en 2015″, explicó.

El letrado fue todavía más crítico respecto de cómo apareció ese informe dentro del material evaluado. “Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede”, sostuvo.

Pese a sus cuestionamientos, Baudry consideró que el episodio no modificaría sustancialmente las conclusiones centrales de la causa. Sin embargo, calificó la situación como un escándalo al entender que existió una adulteración de una prueba.

La defensa de Leopoldo Luque cuestionó a los peritos

Desde la vereda opuesta, Francisco Oneto, abogado defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, también consideró grave lo ocurrido, aunque descartó que necesariamente hubiera existido una maniobra intencional.

“Para mí no ha sido nada adrede, pero sí veo una Junta de expertos a la cual se le dio una entidad que no tenía”, afirmó Oneto durante una entrevista televisiva.

El abogado apuntó directamente contra el procedimiento utilizado por los especialistas antes de elaborar sus conclusiones. “Es escandaloso que un grupo de personas, autodenominados expertos, no hayan hecho algo tan elemental como verificar que los estudios sean de la persona que se decía que estaban estudiando”.

El descubrimiento incorporó así un nuevo frente de discusión al segundo juicio por la muerte de Maradona, debido a que las defensas podrían profundizar sus cuestionamientos sobre la metodología, la documentación utilizada y el valor probatorio de las conclusiones elaboradas por la junta médica.

El debate deberá determinar ahora qué incidencia concreta tuvo el estudio perteneciente a Don Diego en las conclusiones de los peritos y si el error afectó alguno de los diagnósticos utilizados posteriormente dentro del expediente por la muerte del astro argentino.