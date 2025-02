Escapó de un control y atropelló a varios chicos y a una mujer en José C. Paz

El momento en el que un motociclista atropelló a varias personas en José C. Paz

Un motociclista que escapaba de un control policial atropelló a varios chicos y a una mujer que tenía a su hija en brazos y que tomaban un helado sobre la vereda en la localidad bonaerense de José C. Paz.

"Habiéndose recepcionado varios llamados telefónicos sobre los hechos acaecidos acerca del supuesto robo cometido en el local comercial de helados, la Secretaría de Seguridad comunica que habiendo consultado con la Jefatura Distrital de José C. Paz, la misma informa que no se produjo ningún ilícito, a su vez notifican que no se recibió ninguna denuncia sobre el hecho", indica el escrito.

En el comunicado sostienen que hablaron con los empleados del local, quienes le advirtieron que no sufrieron ningún robo, si no que el motociclista escapaba de un control.

"La Jefatura de Estación Policía Departamental de Seguridad José C. Paz inició un sumario por averiguación de ilícito", agregaron.

Por el momento no se dio a conocer el estado de salud de las atropelladas, pero según se observa en el video obtenido por las cámaras de seguridad, ambas estaban conscientes y lograron levantarse por sus propios medios tras el hecho.