Los videos del motociclista que atropelló y mató a un niño en Puerto Madero: picadas en autopistas y altas velocidades

Puerto madero atropello niño 2 El hombre corría picadas en la autopista.

El desgarrador relato de la madre del niño

“Lo mató como a un perro”, dijo en diálogo con TN la madre del chico. La mujer busca testigos que aporten datos para dar con los sospechosos. “Lo mató y siguió como si nada. No atinó a frenar nunca”, denunció. También aseguró que la moto que atropelló a su hijo circulaba sin patente. “No puedo entender cómo no lo vieron. ¿Dónde estaba la Policía?”, cuestionó.

Luego del hecho, la mujer contó: “Me puse como loca a pedir ayuda y vino un móvil policial. Me dijo que no me podía llevar al hospital porque tenía que esperar la ambulancia del SAME. Cuando vi que mi nene se desvanecía, le pedí que por favor me llevara”. Por otro lado, remarcó: "Hay un Dios y yo sé que mi hijo va a tener justicia”.

Con respecto a los autores, conductor y acompañante de la moto, se dieron a la fuga después de ocurrido el hecho, sin detener la marcha. El caso ya está en manos de la División Homicidios, viales y transporte forense de la Justicia.