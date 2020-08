"Un gran fracaso": la reapertura de las escuelas en Israel que generó un rebrote de coronavirus

“Confiado en que había vencido al coronavirus y desesperado por reiniciar una economía devastada, el gobierno israelí invitó a todo el cuerpo estudiantil a volver a clases a fines de mayo”, comenzó diciendo el artículo "Cuando el Covid se calmó, Israel reabrió sus escuelas. No salió bien", escrito por Isabel Kershner y Pam Belluck para The New York Times.