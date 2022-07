Científicos pusieron fecha precisa al fin del Universo

En rigor, el posible fin del Universo es un tema que ocupa a los científicos de las universidades más prestigiosas, e intriga a una inmensa franja de la población.

Ante esta inquietud, la novedad es que la teoría clásica tiene una nueva vuelta que pronostica un desenlace más reciente del esperado.

Desde 1929, gracias al astrónomo Edwin Hubble, sabemos que el Universo desarrolla un proceso de expansión, lo que dio origen a la teoría del Big Bang.

Pero, a partir de ese concepto, se advirtió que tras esta aceleración, lo que seguirá es un período de contracción, que se conoce como el Big Crunch o Teoría del Gran Colapso.

Cuándo será el fin

El nuevo estudio realizado por tres científicos de la Universidad de Princeton y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, plantea que esta expansión podría terminar “sorprendentemente pronto”. Aunque, claro, la noción de tiempo para los científicos no es la misma que para el resto de los mortales, ya que la cercanía a la que se refieren es de 65 millones de años.

De acuerdo a los científicos es extremadamente breve en comparación a la duración del Universo. “Este nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica”, señaló Paul Steinhardt, coautor de esa teoría y director del Centro de Ciencias Teóricas en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey.

La energía oscura

En esta teoría, entra en juego un misterioso concepto al cual denominaron “energía oscura”. Se trataría de una entidad invisible que parece funcionar en contra de la gravedad, empujando a los objetos más masivos del universo más lejos en lugar de unirlos. Esto explicaría la acción de contracción del Universo y no su expansión y así, desencadenar el fin.

El físico Matt Caplan de la Universidad de Illinois afirmó que este apagado sucedería de manera espectacular, a raíz de desechos estelares llamados "enanas negras". Esta visión afirma que las estrellas dejarán de nacer, las galaxias se oscurecerán e incluso los agujeros negros se evaporarán, dejando solo energía y partículas subatómicas. Un escenario que parece oscuro, frío y desolador. En suma: el fin de todo.