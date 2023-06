Especialistas advierten que se "traspasaron los límites" de un planeta "seguro"

"Estamos poniendo en riesgo la estabilidad y la resiliencia de todo el planeta. Por eso, por primera vez, presentamos cuantificaciones y una base científica sólida para evaluar el estado de nuestra salud planetaria no sólo en términos de estabilidad y resiliencia del sistema Tierra, sino también en términos de bienestar humano de equidad y justicia", aseguró Johan Rockström, copresidente de la Comisión de la Tierra, autor principal y director del Instituto Potsdam para la Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático .

Por su parte, Joyeeta Gupta, coautora y catedrática de Medio Ambiente y Desarrollo en el Sur Global de la Universidad de Ámsterdam, dijo que "la justicia es una necesidad para que la humanidad viva dentro de los límites planetarios".

"Esta es una conclusión que la comunidad científica ha constatado en múltiples evaluaciones medioambientales de gran importancia. No es una opción política. No podemos tener un planeta 'seguro' en términos biofísicos si no hay justicia", planteó.

MEDIO AMBIENTE.jpg Pixabay

Los parámetros para evitar un "daño significativo"

Las condiciones para tener un planeta "seguro y justo" fueron evaluadas y cuantificadas utilizando, por primera vez, las variables que regulan el soporte vital y la estabilidad de la Tierra, donde el criterio fue evitar un daño significativo a las poblaciones humanas.

Por ejemplo, las actividades humanas están alterando los flujos de agua, se liberan cantidades excesivas de nutrientes en las vías fluviales por el uso de fertilizantes y las áreas naturales son cada vez más escasas.

"Los resultados son bastante preocupantes, ya se han transgredido varios límites, a escala global y local. Esto significa que, a menos que se produzca una transformación a tiempo, es muy probable que se haga inevitable cruzar puntos críticos de cambio irreversible y, en consecuencia, un impacto generalizado en el bienestar humano", aseveró Rockström.

En cuanto al clima, el estudio aclaró que el aumento "seguro " de 1,5°C para evitar la alta probabilidad de múltiples puntos críticos climáticos no se ha transgredido pero que el incremento comprobado hasta ahora de 1,2°C ha pasado el límite "justo" de 1°C, por lo cual hay una alta exposición a daños significativos derivados del cambio climático.