Cuáles son los productos que podrán vender los puestos de diarios de CABA

La regulación fija condiciones de higiene, seguridad y uso del espacio público para la incorporación de actividades adicionales.

Los puestos podrán ampliar su actividad comercial sin perder la venta de revistas y diarios como servicio principal.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con una desregulación del funcionamiento de los puestos de diarios y revistas . La medida permite que incorporen nuevos productos y servicios más allá de la venta de publicaciones impresas con el objetivo de ampliar su actividad comercial.

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Actualmente, en CABA funcionan alrededor de 1.025 locales habilitados, aunque solo una pequeña parte había logrado sumar cafetería al paso, bebidas o servicios adicionales como cobro de facturas o entrega de paquetería.

Con el nuevo esquema, esa posibilidad se extiende de manera formal a todos los que tienen el permiso vigente , bajo condiciones específicas.

"Desregulamos los puestos de diarios y revistas de la Ciudad. Durante años, el Estado intentó conservar artificialmente un modelo que ya había cambiado. Y terminó destruyendo a quienes decía proteger: los canillitas . Eso se terminó", declaró el Jefe de Gobierno, Jorge Macri .

Y agregó: "A partir de ahora van a poder adaptarse, reinventarse y sumar nuevos servicios para salir adelante. Porque no hay nada más anti trabajador que impedirle cambiar".

PUESTO DIARIO

Puestos de diarios en CABA: condiciones para la venta de más productos

Para acordar las normas del nuevo esquema, Jorge Macri se reunió en la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios con autoridades y representantes del gremio de los canillitas y de asociaciones de bares, distribuidores de diarios y revistas, y empresas editoriales.

También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

El área de Ordenamiento Urbano de la Ciudad diagramó los requisitos para desarrollar las actividad, que incluye a todos los puestos de diarios y revistas con permiso vigente en el territorio porteño bajo la Ordenanza 33.188/76.

Además, establecieron un plazo de cuatro meses para que los que ya brindan estos servicios, o aquellos que deseen hacerlo, se ajusten a la normativa.

De esta manera, las condiciones son:

Siempre deberá prevalecer visual y funcionalmente la venta de diarios y revistas como actividad principal.

como actividad principal. El sector frontal y de mayor visibilidad quedará reservado para los productos editoriales .

y de mayor visibilidad quedará reservado para los . No pueden colocar mesas , sillas, pizarras, parasoles o cualquier otro elemento sobre la vereda que pueda afectar la libre circulación peatonal.

, sillas, pizarras, parasoles o cualquier otro elemento sobre la vereda que pueda afectar la libre circulación peatonal. No pueden instalarse frente a locales gastronómicos ya existentes.

ya existentes. Deben cumplir con normas de higiene, electricidad, gestión de residuos y presentar una constancia de aprobación de un curso oficial sobre manipulación de alimentos.

Por su parte, para obtener el permiso, los interesados deberán realizar una solicitud de ampliación de la actividad comercial en forma online, mediante la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Gobierno de la Ciudad.