CABA reformará la carrera docente tras caída de ingresantes y mal desempeño: el 31% no comprende textos

El ministerio de Educación que conduce Mercedes Miguel introducirá cambios en la formación de los educadores. La decisión llega luego de que un 31% lo pudiera completar las pruebas de lecto-comprensión.

En el marco del plan Buenos Aires Aprende, la Ciudad de Buenos Aires anunció una reforma integral de la carrera docente para los tres niveles educativos con el objetivo de mejorar la capacidad formativa de los educadores, luego de que la primera evaluación sobre comprensión arrojara que el 29% no logró superar el puntaje mínimo.

La propuesta se encuadra dentro del programa "Ser Docente" , presentado por la ministra de Educación, Mercedes Miguel, junto a funcionarios de la cartera porteña. Los responsables del ministerio explicaron que el foco de los cambios es intervenir la carrera y aplicar una política pública que permita "potenciar la profesión" y enfocarla a los desafíos actuales .

Las cifras de la evaluación las dio a conocer en las últimas horas mostraron que de 5.316 ingresantes, 4.406 estaban habilitados para rendir, pero se presentaron 3.396. De ese grupo, el 71% superó el umbral mínimo, pero un tercio no pudo cumplir con la evaluación de lecto-comprensión.

La reforma se implementará de manera "gradual" y tendrá varios ejes. Por un lado, una evaluación diagnóstica a quienes ingresan a los profesorados que tendrá como objetivo detectar el nivel de comprensión lectora y las condiciones socioeducativas de los estudiantes antes del inicio de la cursada.

También se avanzará en la actualización de la curricula de los profesorados de nivel inicial y primario para alinearla a los cambios que ya rigen en la educación obligatoria: los nuevos planes durarán en promedio cuatro años y habrá mayor peso de las prácticas docentes y un formato híbrido de cursada.

Otro de los ejes contempla la puesta en marcha de un “Programa de residencia y acceso al primer cargo” que abarca una “asignación estímulo” para estudiantes avanzados del Profesorado de Nivel Primario, seleccionados por mérito académico. Desde CABA afirman que tiene por fin facilitar la inserción laboral de los más destacados.

En qué consiste el plan Ser docente

Según informaron fuentes de CABA, el plan se basa en cinco ejes estratégicos orientados a mejorar momentos clave de la trayectoria profesional docente:

Eje 1: Ingreso a la formación docente y su acompañamiento: se implementa una evaluación diagnóstica a quienes ingresan a la formación docente.

Eje 2: Actualización de Diseños Curriculares Jurisdiccionales: en línea con los cambios implementados en los niveles obligatorios, con más incidencia de la práctica y con otra modalidad de cursada.

Eje 3: Creación de un nuevo sistema de residencias: articulación con el acceso al primer cargo.

Eje 4: Evaluación del desempeño docente: en los niveles obligatorios, orientada al desarrollo profesional.

Eje 5: Ascenso en la carrera docente: instrumentos para la formación en liderazgo pedagógico y en cargos de conducción de los niveles obligatorios.

La radiografía de ingresantes a la formación docente

La evaluación que realizan desde CABA estuvo acompañada de un informe que presenta una radiografía del ingresante a la carrera. En promedio, cuenta con 26 años de edad y más de la mitad –el 54%- estudia y trabaja y un 28,3% trabaja a tiempo completo.

Asimismo, el 57,4% financia sus estudios con recursos propios, mediante empleo, becas o ahorros, mientras que el resto depende de la asistencia económica de la familia. Y siete de cada diez provienen de escuelas secundarias de CABA, mientras que el tercio restante se formó en establecimientos del conurbano bonaerense.

En cuanto al género de los ingresantes, el 74% son mujeres y, a su vez, el 75% no tiene hijos. Desde CABA destacan también que hay una conexión entre la historia familiar y la elección de la carrera: cerca de la mitad de los aspirantes tiene al menos un familiar que ejerce o ejerció la docencia.

Pese a que la matrícula actual muestra que el número de ingresantes creció 5,9% frente al 2025, en los últimos cinco años hubo un descenso del 24% en la cantidad total de aspirantes. Además, se suma que entre 2021 y 2024 también disminuyó casi un 30%, según cifras oficiales del Ministerio de Educación que conduce Miguel.