La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que llegará una nueva actualización de haberes para todos los beneficiarios de sus prestaciones. Esto incluye a los jubilados y pensionados, quienes también recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000 y se otorga a aquellos que cumplan un importante requisito.
Está confirmado: estos serán los montos de las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025
Enterate de cuáles serán los valores de los haberes de estos beneficiarios el próximo mes con el nuevo aumento.
-
El gobierno confirmó que todas estas prestaciones de ANSES cobrarán más plata en septiembre 2025
-
Beneficios ANSES: todo lo que tenés que saber sobre el programa que relanzó Capital Humano
Este nuevo aumento llega debido al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que las prestaciones tendrán incrementos mensuales debido a que se les sumará el último porcentaje de inflación registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Aumento en las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025
Como la inflación de julio fue del 1,9%, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de este mismo valor. Por lo tanto, los cobros de estos beneficiarios en septiembre serán los siguientes:
- Jubilación Mínima: $320.277,17
- Jubilación Máxima: $2.155.162,17
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74
- Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02
Quiénes cobran el bono de $70.000
El bono previsional se agrega en el cobro mensual de los jubilados y está dirigido a aquellos titulares que cobren una jubilación o pensión menor a la sumatoria entre el haber mínimo y la ayuda de $70.000.
Sin embargo, quienes se acerquen a esta suma recibirán un monto proporcional. Debido a esto, estos serán los cobros finales de los jubilados en septiembre:
- Jubilación Mínima: $390.277,17
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
- Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario