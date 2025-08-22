Está confirmado: estos serán los montos de las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025







Enterate de cuáles serán los valores de los haberes de estos beneficiarios el próximo mes con el nuevo aumento.

ANSES aumentará un 1,9% los haberes de todas sus prestaciones para septiembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que llegará una nueva actualización de haberes para todos los beneficiarios de sus prestaciones. Esto incluye a los jubilados y pensionados, quienes también recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000 y se otorga a aquellos que cumplan un importante requisito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este nuevo aumento llega debido al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que las prestaciones tendrán incrementos mensuales debido a que se les sumará el último porcentaje de inflación registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Aumento en las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025 jubilados anses.jpg Depositphotos Como la inflación de julio fue del 1,9%, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de este mismo valor. Por lo tanto, los cobros de estos beneficiarios en septiembre serán los siguientes:

Jubilación Mínima: $320.277,17

Jubilación Máxima: $2.155.162,17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02

Quiénes cobran el bono de $70.000 jubilados ANSES.jpg El bono previsional se agrega en el cobro mensual de los jubilados y está dirigido a aquellos titulares que cobren una jubilación o pensión menor a la sumatoria entre el haber mínimo y la ayuda de $70.000.

Sin embargo, quienes se acerquen a esta suma recibirán un monto proporcional. Debido a esto, estos serán los cobros finales de los jubilados en septiembre: Jubilación Mínima: $390.277,17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02

Temas ANSES