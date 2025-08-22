SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de agosto 2025 - 16:40

Está confirmado: estos serán los montos de las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025

Enterate de cuáles serán los valores de los haberes de estos beneficiarios el próximo mes con el nuevo aumento.

ANSES aumentará un 1,9% los haberes de todas sus prestaciones para septiembre 2025.

ANSES aumentará un 1,9% los haberes de todas sus prestaciones para septiembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que llegará una nueva actualización de haberes para todos los beneficiarios de sus prestaciones. Esto incluye a los jubilados y pensionados, quienes también recibirán el bono previsional del organismo, que tiene un valor de $70.000 y se otorga a aquellos que cumplan un importante requisito.

Este nuevo aumento llega debido al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que las prestaciones tendrán incrementos mensuales debido a que se les sumará el último porcentaje de inflación registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Informate más

Aumento en las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025

jubilados anses.jpg

Como la inflación de julio fue del 1,9%, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de este mismo valor. Por lo tanto, los cobros de estos beneficiarios en septiembre serán los siguientes:

  • Jubilación Mínima: $320.277,17
  • Jubilación Máxima: $2.155.162,17
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74
  • Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02

Quiénes cobran el bono de $70.000

jubilados ANSES.jpg

El bono previsional se agrega en el cobro mensual de los jubilados y está dirigido a aquellos titulares que cobren una jubilación o pensión menor a la sumatoria entre el haber mínimo y la ayuda de $70.000.

Sin embargo, quienes se acerquen a esta suma recibirán un monto proporcional. Debido a esto, estos serán los cobros finales de los jubilados en septiembre:

  • Jubilación Mínima: $390.277,17
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
  • Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias