SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de agosto 2025 - 16:10

El gobierno confirmó que todas estas prestaciones de ANSES cobrarán más plata en septiembre 2025

Según lo acordado en la formula de movilidad vigente, algunas prestaciones de ANSES recibirán mensualmente ajustes basados en un dato fundamental.

Los aumentos acordados para las prestaciones de ANSES en septiembre 2025.

Los aumentos acordados para las prestaciones de ANSES en septiembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social(ANSES) anunció que las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento en septiembre. Esta medida se da en el marco del cumplimiento del Decreto 274/24. En él se establece la formula de movilidad vigente y acuerda ajustes mensuales para estas prestaciones.

El aumento se calcula tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de forma bimestral. Esta medida reemplaza la anterior que establecía aumentos trimestrales, buscando que los beneficiarios puedan afrontar los crecientes aumentos en el costo de vida debido a la inflación.

Informate más
FOTO ANSES CON BILLETES.webp

Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: todos los aumentos de septiembre 2025

Los haberes de las prestaciones de ANSES recibieron un 1,9% de aumento que entrará en vigencia a partir de septiembre de 2025, en concordancia con el índice inflacionario informado para julio. En ese sentido, los valores de las prestaciones quedaron así:

  • La jubilación mínima: $320.277,17.
  • La jubilación máxima: $2.155.162,17.
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $256.221,74.
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $224.194,02.
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $146.512,19.
  • La Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.087,90.
  • La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $115.087,90.
  • La asignación por hijo del sistema SUAF: $57.548,03 para el primer escalón de ingresos.

Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025

En los últimos días del mes, la mayor parte de los beneficiarios ya cobraron su prestación. El orden se establece según la prioridad de los grupos y la terminación del DNI. De esta forma, el calendario de pagos ANSES de agosto queda así:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 14 de agosto
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Aún no cobraron:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0: 11 de agosto
  • DNI terminados en 1: 12 de agosto
  • DNI terminados en 2: 13 de agosto
  • DNI terminados en 3: 14 de agosto
  • DNI terminados en 4: 18 de agosto
  • DNI terminados en 5: 19 de agosto
  • DNI terminados en 6: 20 de agosto
  • DNI terminados en 7: 21 de agosto
  • DNI terminados en 8: 22 de agosto

Aún no cobraron:

  • DNI terminados en 9: 25 de agosto

Asignación por Prenatal y Maternidad

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 11 de agosto al 10 de septiembre.

Pensiones No Contributivas

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 8 de agosto al 10 de septiembre.

Prestación por Desempleo

Ya cobraron:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

Aún no cobraron:

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias