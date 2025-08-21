La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) cuenta con un programa poco conocido pero especial para todos los titulares de sus prestaciones. Se trata de los Beneficios ANSES, un conjunto de promociones con las que los usuarios podrán ahorrar en la compra de distintos insumos.
El beneficio de ANSES que pocos aprovechan y permite ahorrar plata
Gracias a este programa, los titulares podrán acceder a descuentos exclusivos para realizar distintos tipos de compras.
Gracias a esta iniciativa, los beneficiarios podrán acceder a descuentos diarios de entre un 10% y un 40%. Sin embargo, en gran parte de los casos, estos podrán utilizarse en días específicos de la semana, como es el caso de los beneficios en los supermercados Día, que pueden aprovecharse solamente los lunes.
Qué son los beneficios ANSES
El programa de Beneficios ANSES consiste en diversos descuentos y promociones que pueden aprovechar los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de sus prestaciones. Estos pueden ser utilizados miles de comercios, ya sea de artículos de venta general o perfumerías, pero para acceder a ellos se deberá abonar obligatoriamente con la tarjeta de débito con la que se cobran los haberes mensuales.
Quiénes pueden acceder
Los Beneficios ANSES están disponibles para todos los titulares del organismo, lo que incluye a los de las siguientes prestaciones:
- Jubilaciones
- Pensiones no contributivas
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo(AUE)
- Asignación Familiar por Hijo
- Asignación por Prenatal
- Prestación por Desempleo
- Estudiantes del Programa Progresar
- Programas del Ministerio de Capital Humano
- Jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS), Banco Provincia (BAPRO) y Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Beneficios ANSES: locales adheridos
Este programa cuenta con más de 6.900 negocios adheridos, lo que incluye a algunos de los principales supermercados del país. Entre ellos se encuentran Día, Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Coto y Josimar, en los que la mayoría no cuentan con un tope de reintegro.
También hay descuentos en farmacias, como Farmacity y otras barriales, gastronomía, turismo, informática, indumentaria entre otros rubros.
