Nuevo audio filtrado de Diego Spagnuolo involucra a Karina Milei: "Todo para ellos"

Se conoció un nuevo audio del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad comentando sobre el posible conocimiento de la situación por parte de la hermana del Presidente.

En medio de la investigación judicial por el presunto pedido de coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad , se conoció un nuevo audio de Diego Spagnuolo refiriéndose a la hermana del Presidente de la Nación y Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei . "El día que tenga que salir Karina a hablar en la tele...", advirtió.

"Yo realmente no lo entiendo" , se lo escuchó decir al exfuncionario, quien aseguró que "no es que dijeron: 'Bueno, muchachos, vía libre. Arranquen'. No, todo para ellos ". "¿Qué conocimiento tiene Karina para manejar todo esto que está manejando?", se preguntó, en un audio transmitido por C5N.

Este viernes por la tarde, Karina Milei se encuentra en la ciudad de Rosario acompañando al Presidente de la Nación en su presentación en la Bolsa de Comercio . Antes de que inicien su viaje, se vio ingresar a la Casa Rosada a Francisco Onetto , abogado de los Milei en el marco de la investigación nacional por la causa $LIBRA.

En el marco de 15 allanamientos que se realizaron desde la madrugada, la Justicia logró localizar este mediodía al desplazado director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , en el country Altos de Campo Grande en el partido de Pilar.

No hubo pedido de detención contra Spagnuolo por parte del fiscal Franco Picardi que tiene delegada la causa. “Fuimos por la prueba, para resguardarla” , informaron fuentes judiciales a Ámbito.

La Justicia secuestró dos teléfonos celulares, de los cuales uno lo llevaba consigo y otro que estaba en un automóvil, una máquina de contar billetes y documentación que le fue solicitada al ex titular de ANDIS. También billetes de baja denominación.

Los procedimientos, realizados por la Policía de la Ciudad, fueron ordenados a pedido del fiscal Picardi, que tiene delegada la causa a cargo del juez Sebastián Casanello. Se investigan los escandalosos audios atribuidos a Spagnuolo sobre supuestas coimas, algunas de las cuales habrían ido a manos de Karina Milei, según surge de los audios.

La justicia impuso el secreto de sumario tras ordenar los allanamientos, por lo que se especulaba con nuevas medidas en las próximas horas.

Diego Spagnuolo Spagnuolo junto a Javier Milei.

Este mediodía, el abogado Gregorio Dalbón, que fue el denunciante que llevó el caso a la Justicia, pidió la inmediata detención de Spagnuolo, y los dueños y directivos del laboratorio Eduardo Kovalivker, Emmanuel Kovalivker y Jonathan Kovalivker ante el “riesgo de fuga”.

Hojas de pago por $10.828.052.146 y miles de dólares en un automóvil

Uno de los procedimientos fue realizado en una dependencia de la Agencia de Discapacidad en la calle Ramsay 2250. Allí se encontró algo relevante para los investigadores, “una foja de pagos a la empresa Suizo Argentina por $10.828.052.146”.

Durante uno de los allanamientos que se realizó en Nordelta, Emmanuel Kovalivker intentó abandonar su domicilio, siendo interceptado por personal policial en un automóvil.

En el vehículo se hallaron u$s266 mil y $7 millones en efectivo, además de anotaciones que fueron secuestrados en el procedimiento y el pasaporte del imputado.