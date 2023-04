Este anuncio de pizza fue creado 100% por Inteligencia Artifcial

anuncio pizza con inteligencia artificial.mp4

Los ojos de las personas parecen desencajados y hay escenas en las que la forma en que se come la pizza es demasiado extraña, con muecas y gestos espelusnantes. Además el aspecto de la la propia pizza no es similar al real.

Buen primer intento

No obstante, por más de que el producto final de la publicidad no haya tenido la misma calidad que una generada por humanos, no deja de ser un buen primer intento de la IA y no sería extraño que en muy poco tiempo aparezcan vídeos similares perfeccionados.

Luego de su autocrítica, el generador del vídeo dejó un mensaje en tono amenazador “Generé todos los elementos y luego pasé la mayor parte de mi tarde editándolos en Adobe After Effects con gráficos, entre otras cosas. ¡El futuro es salvaje!”, expresó.