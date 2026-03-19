La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un trámite obligatorio para circular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de Buenos Aires, pero no todos los vehículos deben abonar el servicio en abril de 2026.
Estos autos no pagarán la VTV durante abril 2026
El listado completo de los vehículos que no necesitan abonar la VTV durante abril 2026.
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Qué autos deben hacer la VTV en abril 2026 y quiénes quedan exentos del pago
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VTV: en qué cambia hacer el trámite en la provincia de Buenos Aires frente al resto del país
Según la normativa vigente, autos cero kilómetro, jubilados, pensionados y personas con discapacidad pueden acceder a exenciones totales o parciales del pago, siempre que cumplan con requisitos específicos. Además, la obligatoriedad de realizar la VTV varía según la antigüedad del vehículo y la jurisdicción, lo que genera diferencias en plazos y costos entre CABA y la provincia.
Qué autos deben realizar la VTV en CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para:
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Vehículos particulares con más de 4 años de antigüedad (contados desde la fecha de patentamiento) o que superen los 64.000 kilómetros.
Motos con más de 1 año de antigüedad.
El cronograma de vencimientos se organiza según el último número de la patente:
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Patentes terminadas en 4: Abril de 2026.
Patentes terminadas en 5: Mayo de 2026.
Patentes terminadas en 6: Junio de 2026.
Quedan exentos del trámite los vehículos cero kilómetro durante los primeros 4 años o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros, así como las motos nuevas en su primer año de uso.
Quienes no pagan en CABA
En CABA, no abonan la VTV los siguientes grupos, siempre que el vehículo esté a su nombre y se realice el trámite dentro del plazo correspondiente:
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Jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos.
Personas con discapacidad que acrediten su condición.
Mayores de 65 años con ingresos que no superen el haber mínimo jubilatorio.
Para acceder a la exención, los interesados deben presentar la documentación respaldatoria (DNI, CUIL, constancia de jubilación o pensión, y cédula verde del vehículo) antes de la fecha de vencimiento según su patente. La solicitud se realiza a través del correo [email protected] o de manera presencial en las plantas verificadoras.
Provincia de Buenos Aires: las reglamentaciones
En la Provincia de Buenos Aires, la VTV es obligatoria para:
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Autos particulares a partir de los 2 años de antigüedad o al superar los 60.000 kilómetros.
Vehículos de 5 a 10 años: Deben verificar cada 2 años.
Vehículos con más de 10 años: La verificación es anual.
El cronograma también sigue el último número de la patente:
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Patentes terminadas en 4: Abril de 2026.
Patentes terminadas en 5: Mayo de 2026.
Patentes terminadas en 6: Junio de 2026.
Quedan exentos del pago los vehículos cero kilómetro durante los primeros 4 años o hasta los 60.000 kilómetros, así como jubilados, pensionados y personas con discapacidad que cumplan con los requisitos de ingresos y titularidad del vehículo. Además, los vehículos municipales, de bomberos y de uso oficial también pueden acceder a beneficios especiales.
Las tarifas actualizadas de la VTV
Las tarifas de la VTV varían según la jurisdicción y el tipo de vehículo:
En CABA:
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Automóviles particulares: $63.000 (con IVA incluido).
Motos: $31.500.
En Provincia de Buenos Aires:
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Automóviles particulares (hasta 2.500 kg): $97.057,65 (con IVA incluido).
Motos: $48.528,83.
Quienes no cumplan con los requisitos para la exención total pueden acceder a un descuento del 50% en la Provincia de Buenos Aires, siempre que presenten la documentación correspondiente.
Durante abril de 2026, los vehículos con patentes terminadas en 4 deben realizar la VTV en ambas jurisdicciones, pero autos cero kilómetro, jubilados, pensionados y personas con discapacidad pueden estar exentos del pago. En CABA, la exención es total, mientras que en la Provincia de Buenos Aires se aplica un descuento del 50% para quienes no cumplan con todos los requisitos.
Para evitar multas que superan los $100.000, se recomienda verificar el vencimiento según la patente y, en caso de corresponder, solicitar el turno con anticipación a través de los canales oficiales:
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CABA: www.suvtv.com.ar/turnos
Provincia de Buenos Aires: vtv.gba.gob.ar
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