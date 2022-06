Toma en el Nacional Buenos Aires: reclaman la remoción de un docente y un empleado acusado de abuso

Además, exigen el pedido de traslado de José Sebastián Báez, el empleado que se encarga de mantener el Campo de Deportes y que posee una condena de tres años por abuso sexual sobre una menor de de edad.

“Nuestras condiciones son muy claras y básicas: que el condenado sea despedido o desplazado a otra dependencia de la UBA donde no tenga contacto con menores; que el docente denunciado no vuelva a tener contacto con estudiantes hasta tanto se jubile, que faltan tan solo dos meses; y exigimos una formación obligatoria de educación sexual integral a todos los docentes, no docentes y autoridades del colegio”, expresó la presidenta del Centro de Estudiantes del CNBA, Victoria Liascovich.

https://twitter.com/PrensaCENBA/status/1539355529511936002 ¿QUIÉN ES ROBERTO RODRÍGUEZ? Informe del CENBA

Fuera violentos de nuestro colegio

(pequeño hilo) pic.twitter.com/UC2GA5K3oa — CENBA (@PrensaCENBA) June 21, 2022

“No es una toma permanente, pero necesitamos que ningún tipo de abusador sexual pueda tener contacto con menores”, agregó sobre Baez.

Las autoridades del CNBA, por su parte, confirmaron la toma del colegio e hicieron alusión a la situación como "totalmente sorpresiva e infundada para toda la comunidad educativa".

El comunicado de las autoridades del CNBA

Las máximas autoridades del colegio, con la firma de la rectora Valeria Bergman y el Equipo de Gestión, se mostraron molestos por la situación a través de un comunicado: "Quedarán suspendidas todas las actividades académicas, administrativas y extracurriculares hasta tanto las autoridades legales del establecimiento retomen el pleno control y dominio de la totalidad del edificio".

El texto hace referencia al caso de Rodríguez, el profesor de Educación Física que está próximo a jubilarse: "Respecto a la situación del docente mencionado, aclaramos que no se encuentra frente al alumnado, ni tiene restricción alguna para cumplir sus funciones.

Además, en relación al empleado no docente, señalan haber "iniciado un proceso de información sumaria y solicitado a las autoridades de la UBA el traslado provisorio del agente hasta tanto se aclare la situación planteada".

La presidenta del Centro de Estudiantes aclaró que el curso de ingreso, llevado a cabo los días sábados, no se verá afectado por la medida de fuerza.