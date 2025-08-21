Evitá estafas: estos son los canales oficiales de PAMI que continúan vigentes en 2025







Descubrí cuáles son los medios de atención de la obra social para poder diferenciarlos de aquellos que solo buscan robar tu información.

PAMI informó cuáles son sus canales de comunicación oficiales a raíz del aumento de estafas a sus afiliados.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con varios canales de comunicación oficiales. Es importante aprender a diferenciarlos de aquellas cuentas o contactos que afirman ser de parte de la obra social, pero que realmente buscan robar los datos personales y bancarios de los afiliados.

Las estafas virtuales a adultos mayores son cada vez más constantes, por lo que PAMI explicó cómo evitar caer en ellas. El instituto explicó que no cuenta con intermediarios en sus redes sociales y que todas sus cuentas tienen el símbolo de verificación agregado. Además, recomendó nunca compartir información a estas cuentas y comunicarse con los servidores oficiales.

Canales de atención PAMI pami estafas.webp Los canales de atención de PAMI reales, que son los únicos que realmente perteneces a la obra social, son los siguientes:

Emergencias En caso de una urgencia, PAMI tiene números de teléfono en cada zona. Si el afiliado reside en el Área Metropolitana de Buenos Aires o pertenece a la Unidad de Gestión Local (UGL) de Rosario, el número es el 139, mientras que para el resto del país son otros números que se pueden averiguar en su página web oficial (pami.org.ar).

PAMI Escucha y Responde Es un centro integral de atención telefónica en el que los afiliados pueden realizar todas sus consultas, sugerencias y reclamos sobre servicios y prestaciones. El número de atención telefónica es el 138 y está disponible las 24 horas del día.

BOT de PAMI en WhatsApp El número oficial del ChatBot de PAMI, Pame, es +54 9 11 4370 3138. Con este los afiliados pueden realizar consultas sobre trámites, turnos para agencia, servicios y prestaciones, datos del médico de cabecera, medicamentos, insumos y mucho más las 24 horas. pami celular.webp Redes Sociales Es el medio por el que la obra social comunica todas sus novedades. Los usuarios de las redes oficiales de PAMI son los siguientes: Instagram: @pami.org.ar

Facebook: @pami.org.ar

X: @pami_org_ar Atención en agencia Si el afiliado necesita recibir atención presencial puede acercarse a la agencia PAMI o UGL que le corresponde según su jurisdicción. El organismo cuenta con más de 600 agencias y 38 UGL en todo el país donde puede realizar todos sus trámites y consultas de manera personalizada. Newsletter A través del correo electrónico, PAMI puede enviar una newsletter con todas las novedades, información útil sobre prestaciones y servicios, consejos para cuidar la salud y más. Para recibirla, es necesario suscribirse a ella.

