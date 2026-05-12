La ecuatoriana María Fernanda Espinosa se mete en la carrera por ONU para reemplazar a Guterres

El proceso electoral se llevará a cabo al cierre de este año, permitiendo que la persona designada tome posesión de su cargo el 1 de enero de 2027.

María Fernanda Espinosa fue nominada por Antigua y Barbuda para competir por la secretaría general de la ONU.

La carrera para suceder a António Guterres en la ONU cobró fuerza este martes con la postulación de la ecuatoriana María Fernanda Espinosa . Nominada por Antigua y Barbuda , su candidatura refuerza la presión regional para que una mujer lidere el organismo por primera vez . Espinosa entra a competir con figuras de la talla de Michelle Bachelet , Rebeca Grynspan , Rafael Mariano Grossi y Macky Sall .

Los comicios se celebrarán al cierre de este año para definir al sucesor de Guterres a partir del 1 de enero de 2027 . El nuevo liderazgo heredará una ONU marcada por la gestión de la pandemia , los conflictos en Ucrania y Medio Oriente , y el complejo pulso geopolítico entre las potencias mundiales .

La elección está marcada por la presión de organismos internacionales para que Naciones Unidas salde su deuda de género y nombre a s u primera líder femenina en más de ocho décadas de historia .

La diplomática ecuatoriana de 61 años cuenta con una sólida trayectoria internacional. Tras haber sido ministra de Defensa y de Relaciones Exteriores en su país , María Fernanda Espinos a ya hizo historia en Naciones Unidas al convertirse en la cuarta mujer en dirigir la Asamblea General durante el periodo 2018-2019 .

Su perfil combina la academia y la poesía con una sólida especialización en derechos humanos y medio ambiente . Con una trayectoria forjada en organismos internacionales, Espinosa lideró en la ONU agendas críticas sobre igualdad de género, crisis climática, migración y la modernización del sistema multilateral.

La postulación de Espinosa por parte de Antigua y Barbuda responde a una práctica común en la ONU, donde Estados de menor tamaño impulsan figuras de peso regional para asegurar una base de consenso más amplia.

El resto de los candidatos para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas

Con el anuncio, ya son cinco las figuras políticas y diplomáticas que aparecen en la contienda contra Espinosa. Entre ellas están Michelle Bachelet, respaldada por Brasil y México; Rebeca Grynspan, impulsada por Costa Rica; Rafael Grossi, promovido por Argentina; y Macky Sall, cuya candidatura fue presentada por Burundi.

candidatos ONU El resto de los candidatos para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Michelle Bachelet continúa en la carrera por la secretaría general apoyada por Brasil y México, incluso después de que Chile revocara su apoyo. El cambio de postura ocurrió en marzo, cuando la administración de extrema derecha encabezada por José Antonio Kast tomó el mando. Con 74 años y la experiencia de haber liderado los derechos humanos a nivel global, Bachelet busca el cargo con el impulso de sus aliados regionales.

Rafael Mariano Grossi, de 65 años, cuenta con el respaldo oficial de Argentina para su postulación. El exdiplomático lidera el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde 2019, cargo que le ha dado una amplia visibilidad internacional.

La costarricense Rebeca Grynspan, de 70 años, cuenta con el respaldo oficial de su gobierno para aspirar al máximo cargo de la ONU. Su perfil destaca por su trayectoria como vicepresidenta de Costa Rica y su gestión desde 2021 al frente de la UNCTAD, la agencia de Comercio y Desarrollo del organismo.

Macky Sall, de 64 años, llega a la contienda nominado por Burundi en medio de una notable falta de respaldo regional. Su propio país, Senegal, aclaró ante la Unión Africana (UA) que no apoya su candidatura, posición compartida por la organización de 55 naciones, que rechazó una moción para avalarlo oficialmente.