Ex Potenciar Trabajo: quiénes podrán acceder al plan en noviembre 2025







Con este plan, los beneficiarios podrán desarrollar habilidades que los ayudarán a estar mejor preparados para trabajar.

ANSES ofrece el plan Volver al Trabajo para mejorar las capacidades laborales de sus beneficiarios.

El Gobierno Nacional, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), ofrece un programa ayudará a sus beneficiarios a desarrollar competencias sociolaborales, que les permitan acceder a mejores oportunidades de empleo. Se trata del plan Volver al Trabajo, que reemplaza al anterior Potenciar Trabajo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por otro lado, los usuarios de este programa también pueden acceder al plan de Acompañamiento Social. Está dirigido a personas mayores de 50 años o que son madres de cuatro o más hijos menores de 18 años. El objetivo es mejorar las condiciones laborales y de vida de las familias.

Empleo Quiénes pueden acceder al plan Volver al Trabajo El plan Volver al Trabajo está dirigido a aquellas que hayan sido transferidas directamente de Potenciar Trabajo, su programa predecesor que, así como este plan, buscaba mejorar la empleabilidad de sus beneficiarios. Asimismo, quienes desarrollan actividades productivas, pero no están registrados en el sistema laboral también podrán ingresar en este plan.

Cómo tramitar el ex Potenciar Trabajo liderazgo empresas empleo trabajo.jpg Gemini IA Para poder tramitar el programa “Volver al Trabajo”, Los beneficiarios de Potenciar Trabajo deberán realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la página portalempleo.gob.ar y presionar el botón “Registrarse” .

Introducir el CUIL para verificar si ya estaba registrado en el programa anterior.

En caso de que esto sea aprobado , continuar con los pasos siguientes para completar el nuevo registro .

Una vez terminado este trámite, validar los datos personales. Monto del plan Volver al Trabajo de ANSES en noviembre 2025 Los beneficiarios del plan “Volver al Trabajo” recibirán un total de $78.000 este mes. Los haberes se acreditarán directamente en sus cuentas bancarias durante el quinto día hábil del mes, es decir, el próximo viernes 7 de noviembre.

Temas ANSES