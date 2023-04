Excombatientes de Malvinas ya pueden tramitar el nuevo DNI alusivo

A través de la Disposición 214/23 y la Ley 17.671 se estableció la impresión de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), que solo deberán actualizarlo los ex combatientes de Malvinas.

El documento puede obtenerse en 24 horas, en cualquiera de los cinco centros que posee ReNaPer, con turno previo desde la app Mi Argentina, o bien de forma exprés, también con turno, y el solicitante lo recibirá en su domicilio a las 48 ó 96 horas.

A quienes corresponde

"Determinase que los Documentos Nacionales de Identidad para personas ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas, emitidos con anterioridad al dictado de la presente medida, conservarán plena validez hasta su fecha de vencimiento o hasta tanto se emita un nuevo ejemplar", explica la disposición.

En el documento indica qué contendrá el DNI: "Aquellas personas que acrediten la calidad de ex combatiente de la guerra de las Islas Malvinas llevarán en el DNI el siguiente distintivo: EX COMBATIENTE, HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS , EX COMBATIENTE, HÉROE DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS ".

Distinción

El 4 de abril pasado, el Gobierno hizo una primera entrega de los nuevos DNI a veteranas de guerra de Malvinas. El evento fue encabezado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y su para de Defensa, Jorge Taiana. Participó, también, el titular del Renaper, Santiago Rodríguez.

El acto se desarrolló en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, dondeDe Pedro destacó que para la cartera a su cargo "es un honor poder colocar a las islas Malvinas en el DNI, documento que hace a la identidad de los argentinos y las argentinas", al tiempo que puso en valor "la valentía, el coraje y la lucha de las mujeres en Malvinas".

Las heroínas de Malvinas que en esas ocasión recibieron sus DNI fueron Doris René West, Silvia Barrera, María Liliana Colino, María Cecilia Ricchieri y Marcia Marchesotti.