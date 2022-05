Alicia Reynoso, la primera Veterana en tener el DNI con la leyenda "Heroína de Guerra de Malvinas"

Al respecto, la VGM contó que "en este día que he recibido mi DNI con la leyenda de excombatiente, Heroína de Malvinas, siento que todo este tiempo, que fui NN entre mis pares y entre todos, a pesar de que yo tenía mi DNI y mi nombre, en esta historia he nacido". "Nací el 9 de julio de 1955 y vuelvo a nacer hoy como veterana, heroína de Malvinas, el 11 de mayo del 2022. Para nada me siento una heroína, sí una patriota y una luchadora por sus derechos", agrega.

En 1982, Reynoso y otras 13 camaradas suyas estuvieron apostadas en el Hospital Reubicable de la FAA en Comodoro Rivadavia. Allí atendieron a los heridos que eran evacuados de las Islas y de otros puntos del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). Durante años, las enfermeras lucharon por ser reconocidas plenamente como veteranas de guerra.

Este nuevo reconocimiento no llegó en un momento cualquiera, sino en vísperas del Día Mundial de la Enfermería, que se conmemora cada 12 de mayo. Tampoco es casual el desenlace: tras un extenso juicio al Estado, Reynoso fue reconocida por la Justicia plenamente como Veterana de Guerra de Malvinas el 7 de mayo de 2021, hace poco más de un año.