Expertos advierten por una escalada nuclear sin precedentes en la última década + Seguir en









Según el informe publicado por Norwegian People’s Aid (NPA) nueve países están dotados de armas atómicas: Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

Si bien el arsenal total se redujo ligeramente en 144 unidades frente al año anterior, la cifra de armas nucleares listas para su uso no dejó de crecer.

El despliegue de armas nucleares listas para el combate registró un aumento crítico el último año. Según un informe publicado por Norwegian People’s Aid (NPA) en colaboración con la Federación de los científicos estadounidenses (FAS) este jueves, la intensificación de los conflictos globales encabezó un avance "preocupante" en los arsenales operativos.

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Nueve países están dotados de armas atómicas: Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

Si bien el arsenal total se redujo ligeramente en 144 unidades frente al año anterior, la cifra de armas nucleares listas para su uso no dejó de crecer. Según el estudio, el arsenal operativo escaló de forma constante hasta alcanzar las 9.745 ojivas el año pasado. Esto significa que, con esas armas el mundo dispone de 135.000 ojivas de la potencia de la de Hiroshima, una de las cuales mató 140.000 personas en 1945.

Francia debió suspender pruebas atómicas en 1974. Nueve países están dotados de armas atómicas: Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Por su parte, un 40% de esas ojivas, o sea 4.012, fueron desplegadas el año pasado en misiles balísticos en silo, lanzadores móviles, submarinos o bases de bombarderos, indica el informe, lo que representa un aumento de 108 con relación a 2024.

"El aumento anual continuo del número de ojivas desplegadas es una evolución preocupante, que incrementa los riesgos de escalada rápida, errores de apreciación y de utilización accidental", expresó Hans Kristensen, director de Nuclear Information Project en la FAS y uno de los principales colaboradores del informe. "Eso hace que el mundo sea más peligroso para todos nosotros", agregó en el comunicado.

Alertan un aumento de armas nucleares debido al conflicto en Medio Oriente Los especialistas consideran que el aumento en el arsenal nuclear está intensificado por el conflicto en Medio Oriente que involucran a potencias atómicas. Aunque el número total de ojivas cae ligeramente, el "arsenal utilizable" listo para su despliegue sigue creciendo en este contexto de alta tensión global. El documento ratifica "la erosión del régimen de desarme, no proliferación y control de los armamentos en vigor desde hace tiempo", especialmente con el fin el mes pasado del tratado New Start, último acuerdo logrado entre las dos principales potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos.