Rafael Grossi advirtió que Irán aún puede fabricar "una decena de armas nucleares" + Seguir en









El argentino subrayó que existe un "stock de uranio enriquecido al 60%", lo que equivale a una decena de armas nucleares. Además, puntualizó en capacidades tecnológicas e industriales.

El argentino al frente de la OIEA agregó que “también hay capacidades tecnológicas e industriales que siguen existiendo”. @grossirafaelmariano

El director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió que Irán aún posee uranio enriquecido suficiente para fabricar unas diez bombas nucleares, en medio de la tensión con Israel y EEUU.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La gestión de Donald Trump anticipó en las últimas horas que llevará adelante la jornada más intensa de bombardeos contra Irán desde el inicio de la ofensiva conjunta con Israel, hace diez días. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó que se esperan ataques más fuertes dentro del territorio iraní y advirtió sobre una posible escalada regional.

Rafael Grossi advirtió que Irán aún puede fabricar 10 bombas nucleares El argentino Grossi brindó una entrevista a RFI en la que subrayó su preocupación de que “la situación en lo que respecta a los activos nucleares de Irán permanece en el mismo estado en el que estaba antes de la guerra”.

iran armas nucleares misiles guerra.jpg El país mantiene un stock de uranio enriquecido "al 60%, de más de 440 kilogramos", detalló Grossi. “Existe un stock de uranio enriquecido al 60%, de más de 440 kilogramos, una cantidad suficiente para fabricar una decena de armas nucleares”, puntualizó y sostuvo que “también hay capacidades tecnológicas e industriales que siguen existiendo”.

Así, destacó que "más allá del conflicto —que tendrá su propia lógica y que espero llegue a negociaciones lo antes posible—, será necesario (...) encontrar de una vez por todas una solución duradera a estos conflictos".

Irán mantiene un apagón de internet de más de 240 horas y ya es el segundo más largo de su historia El Gobierno de Irán mantiene un apagón de internet que ya supera las 240 horas y que se convirtió en el segundo corte de red más largo registrado en el país. La interrupción del servicio, documentada por la organización de monitoreo Netblocks, se prolonga desde hace más de diez días. Según informó este martes la Asociación Internacional de Vigilancia de Ciberseguridad, el corte de conectividad fue detectado y seguido en tiempo real a través de sus sistemas de monitoreo global. Netblocks señaló el hecho en un mensaje publicado en la red social X. El actual apagón digital solo es superado por el registrado durante las protestas de enero, cuando las autoridades iraníes también restringieron el acceso a internet durante varios días para controlar la circulación de información.