Revisión de oficio de ARCA: las multas a los monotributistas que no hicieron bien la recategorización

El organismo ya empezó con los controles y hay consecuencias para quienes recibieron una notificación por diferencias detectadas.

Los monotributistas que no hayan cumplido con la recategorización van a tener que afrontar las consecuencias.

La recategorización semestral del monotributo es una obligación fundamental para quienes integran el Régimen Simplificado . Cuando los datos informados no coinciden con los registros que tiene el organismo fiscal, pueden activarse controles automáticos que modifican la categoría del contribuyente .

Es por eso que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) empezó a enviar notificaciones por recategorizaciones de oficio. Además de exigir el pago de las diferencias, la normativa contempla multas y hasta otorga la posibilidad de presentar un descargo cuando la decisión no refleja la situación real del monotributista.

ARCA constantemente lleva a cabo cruces entre la información declarada por los contribuyentes y los distintos registros disponibles. Entre ellos está la facturación electrónica, las acreditaciones bancarias, los movimientos en billeteras virtuales, los pagos electrónicos, las compras y otros indicadores económicos que permiten verificar si la categoría declarada sigue siendo la correcta .

Cuando el organismo detecta que un monotributista omitió realizar la recategorización o se mantuvo en una escala inferior a la que le correspondía según sus parámetros reales, puede disponer una recategorización de oficio . La medida no solo modifica la categoría del contribuyente, sino que también genera el reclamo de las diferencias que deberían haberse abonado durante los períodos alcanzados por el ajuste.

A esa deuda se le suma una multa del 50% del impuesto integrado y de las cotizaciones previsionales que correspondían pagar. Esa sanción alcanza tanto a quienes no realizaron la recategorización como a quienes informaron una categoría inferior a la que les correspondía. Durante este proceso, ARCA también analiza distintos parámetros para determinar si corresponde una nueva categoría o incluso la exclusión del Régimen Simplificado:

Ingresos brutos declarados

Compras y gastos de la actividad

Adquisición de bienes

Acreditaciones bancarias

Gastos personales que superen los límites permitidos para la categoría

En algunos casos, determinados movimientos financieros pueden no corresponder a ingresos gravados, como préstamos, transferencias entre cuentas propias u otras operaciones similares. Si esa situación no queda debidamente acreditada, esos importes pueden ser considerados dentro del análisis que hace el organismo.

Las recategorizaciones de oficio correspondientes al control semestral son notificadas mediante el Domicilio Fiscal Electrónico. Para el período actual, ARCA informó que estas actuaciones pueden hacerse entre el 6 y el 20 de agosto de 2026, una vez finalizado el plazo de recategorización voluntaria.

No todos debían cumplir con la recategorización. Pexels

Qué hacer ante una recategorización de oficio errónea o una exclusión del monotributo

Aunque sea oficial, la notificación no implica que la decisión sea definitiva. La normativa prevé mecanismos para que el contribuyente pueda demostrar que la categoría asignada por ARCA no refleja correctamente su realidad económica. Cuando la recategorización de oficio sea incorrecta, existe un plazo de 15 días hábiles desde la notificación para presentar una apelación.

El trámite se hace de manera digital desde el portal de ARCA, para eso es necesario ingresar con CUIT y Clave Fiscal, acceder al servicio Presentaciones Digitales y seleccionar la opción correspondiente a "Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término". Durante esa presentación hay que acompañar toda la documentación que permita justificar el origen de los movimientos cuestionados:

Extractos bancarios

Contratos

Facturas

Comprobantes de transferencias

Documentación que acredite préstamos o ingresos no alcanzados por el monotributo

Mientras ARCA analiza el descargo, la recategorización queda suspendida. Si el organismo acepta la presentación, el contribuyente recupera la categoría original y deja sin efecto las diferencias reclamadas. En caso de que el plazo de 15 días hábiles ya haya vencido, todavía existe la posibilidad de efectuar un recurso fuera de término mediante la misma plataforma digital, aunque ese procedimiento puede estar sujeto a requisitos adicionales.

Si finalmente la exclusión del monotributo queda firme, la legislación contempla un mecanismo de transición hacia el Régimen General. Existen dos alternativas: el Procedimiento Permanente de Transición al Régimen General y el Régimen Voluntario de Promoción Tributaria del Régimen General, cada uno con beneficios específicos en IVA y Ganancias para quienes cumplen las condiciones previstas por la normativa.