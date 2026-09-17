La jueza que besó a un preso ordenó ampliar el tiempo de recreo de una comisaría de Chubut + Agregar ámbito en









Esta decisión permitió ampliar el tiempo de una a seis horas para que realicen tareas de aseo, limpieza y esparcimiento. Durante una audiencia liderada por la magistrada, se acordó extender de manera progresiva el horario de salida durante la tarde.

La defensa pública explicó que este otorgamiento se determinará de acuerdo a las características y competencias de cada recluso. Gentileza: Cadena 3

La jueza Mariel Suárez, recordada por haber besado a un preso en 2023, ordenó la ampliación de horas de recreo de detenidos en una comisaría de Comodoro Rivadavia, Chubut. El beneficio es para los internos de la Seccional Sexta, que hasta este lunes tenían una hora diaria para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento.





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A raíz de un reclamo formal por el tiempo que tenían disponible, se ordenó una inspección que derivó en un informe y como resultado se llevó a cabo una audiencia liderada por Suárez en la que se acordó extender de manera progresiva el horario de salida de las celdas durante la tarde, destacó el medio La Opinión Austral.

La jueza que besó a un preso ordenó ampliar el tiempo de recreo para presos de Chubut El esquema permitiría que los detenidos obtengan, en vez de una hora diaria, hasta casi seis horas de recreo por día. La defensa pública explicó que, de igual modo, este otorgamiento se determinará de acuerdo a las características y competencias de cada recluso.

“Las cárceles no son para castigo, uno lo que busca es la resocialización”, afirmó el defensor Julián Pulgar, quien también remarcó los problemas a futuro que puede llegar a tener un preso que está encerrado durante 23 horas en una celda.

El esquema permitiría que los detenidos obtengan, en vez de una hora diaria, hasta casi seis horas de recreo por día. Chubut y Mendoza anunciaron nuevas medidas de alivio para familias endeudadas Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunciaron este lunes nuevas medidas de alivio financiero para familias endeudadas, con el objetivo de hacer frente al récord de morosidad. Además, ambos mandatarios enviarán proyectos al respecto a las legislaturas.

Torres dio a conocer la ampliación del Programa de Alivio Financiero de la Provincia para incorporar las deudas en mora de tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Chubut. La medida apunta a ofrecer una alternativa a los trabajadores que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento y tienen dificultades para afrontar sus obligaciones financieras. Los empleados de la Administración Pública Provincial podrán cancelar y refinanciar esas deudas bajo las mismas condiciones preferenciales previstas para obligaciones contraídas con mutuales y cooperativas: un año de gracia para el pago del capital, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y un plazo de hasta 72 cuotas.

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