Familiares y amigos despidieron a Agostina Vega en un velatorio privado.

El circulo cercano de la joven se reunió en una sala velatoria sobre la Avenida Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba. Su entierro será el jueves por la mañana.

Familiares y amistades de Agostina Vega realizaron este miércoles un velatorio privado desde las 14 en la ciudad de Córdoba para despedir a la adolescente de 14 años que fue víctima de un femicidio.

Con la mayor privacidad posible dado lo mediático que se volvió el caso, el circulo cercano de la joven se reunió en una sala velatoria sobre la Avenida Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba. Efectivos de la Policía de Córdoba cerraron la cuadra de la calle Ibarbalz entre Diamante y David Luque, así como también la intersección de Jacinto Ríos y Rincón para garantizar el traslado de los restos.

Su entierro será el jueves por la mañana, y de nuevo la familia pidió que no haya cámaras de medios ni público ajeno al entorno de la adolescente.

Carlos Nayi, abogado de la familia de Agostina, informó este miércoles que Melisa Heredia, la madre de Agostina, tenía la intención de presentarse en el velatorio de su hija aunque sigue internada en el Hospital San Roque.

El circulo cercano de la joven se reunió en una sala velatoria sobre la Avenida Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba. Su entierro será el jueves por la mañana.

"La mamá quiere asistir al velatorio. A medida que disminuye la sedación lo ha expresado de manera vehemente. Será acompañada y, en la medida en que pueda permanecer algún tiempo, regresará luego al hospital", aseguró el abogado.

El femicidio de Agostina Vega

Agostina Vega fue víctima de un femicidio a manos de Claudio Barrelier, de 33 años, quien está detenido desde la semana pasada, aún antes de que las autoridades localizaran los restos cercenados de la menor en un descampado el barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba.

Barrelier está detenido en el penal de Bouwer y está imputado por el homicidio de Agostina con el agravante de femicidio y de la violencia de género a la que sometió a la víctima.

Además, también fue acusado en otras causas que se tramitan en la justicia cordobesa por delitos como presunto abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y violanción en manada.