Caso Agostina Vega: realizan nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier y en el lavadero donde limpió el auto

La intención es seguir incorporando pruebas a la causa. No descartan que estén involucradas más personas en los hechos.

Allanan la casa del acusado por el femicidio de Agostina Vega.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este miércoles nuevos procedimientos judiciales en distintos puntos de la ciudad de Córdoba . Por orden de la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón , efectivos de la Policía Judicial llevaron adelante allanamientos tanto en la vivienda de Claudio Barrelier , único imputado por el crimen, como en un lavadero donde habría sido limpiado el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente.

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Los operativos se desarrollaron mientras la causa continúa incorporando pruebas y la querella insiste en que podrían existir otras personas involucradas en los hechos.

Los investigadores arribaron alrededor de las 13 a la casa ubicada sobre la calle Del Campillo al 800 , en el barrio Cofico , donde residía Barrelier.

La casa de Barrelier es allanada por la policía.

Una vez en el lugar, comenzaron nuevas tareas de relevamiento y búsqueda de elementos que puedan aportar información adicional a la reconstrucción de lo ocurrido con la adolescente de 14 años.

La vivienda ya había sido inspeccionada en varias oportunidades desde el inicio de la investigación, pero la Fiscalía dispuso profundizar las pericias en busca de nuevos indicios.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente qué elementos motivaron este nuevo procedimiento ni cuáles son los objetivos específicos de las medidas ordenadas.

En paralelo, otro grupo de investigadores trabajó en un lavadero de automóviles ubicado a pocas cuadras de la casa del acusado.

Según la investigación, ese establecimiento habría sido el lugar donde Barrelier llevó el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina después del crimen.

La inspección busca determinar si aún existen rastros o evidencias que permitan reconstruir los movimientos posteriores al femicidio y establecer con mayor precisión la secuencia de los hechos.

Las autoridades no descartaron que los resultados de estas nuevas pericias puedan aportar información relevante para la causa.

La querella insiste en que pudo haber más involucrados

Mientras avanzan los procedimientos, la representación legal de la familia de la víctima continúa sosteniendo que Barrelier no habría actuado solo.

Durante las últimas horas, la querella volvió a solicitar que se profundicen distintas líneas investigativas y reclamó la imputación de Soledad, expareja del acusado, quien le habría facilitado el automóvil utilizado posteriormente para trasladar el cuerpo de la adolescente.

Los abogados de la familia consideran que todavía existen aspectos de la causa que requieren ser esclarecidos y sostienen que podrían existir responsabilidades adicionales.

Los abuelos aportaron nuevas pruebas

La jornada también estuvo marcada por la incorporación de nuevos elementos al expediente judicial. Según trascendió, los abuelos de Agostina presentaron ante la Fiscalía documentación y pruebas que ya fueron incorporadas formalmente a la investigación.

Por el momento no se dieron a conocer detalles sobre el contenido de ese material debido a la sensibilidad de la causa y al resguardo de determinadas medidas procesales.

La familia prepara la despedida de Agostina

En paralelo al avance de la investigación, la familia comenzó a organizar el último adiós a la adolescente. El abogado Carlos Nayi, representante de la madre de la víctima, confirmó que el fiscal autorizó la entrega de los restos para que puedan realizarse las ceremonias correspondientes y la posterior sepultura bajo el rito cristiano.

Los familiares solicitaron expresamente que la despedida se desarrolle en un marco de absoluta intimidad y pidieron que no haya presencia de medios de comunicación ni de público ajeno al entorno cercano.

La madre de Agostina permanece internada en el Hospital San Roque, donde recibe asistencia médica y psicológica tras el impacto emocional provocado por el crimen.

Según explicó Nayi, la mujer manifestó su deseo de asistir al velatorio de su hija si su evolución clínica y la reducción de la sedación lo permiten.

En caso de concretarse su presencia, será acompañada por personal especializado y posteriormente regresará al centro de salud para continuar con su recuperación.

Una investigación que sigue abierta

Aunque Claudio Barrelier continúa siendo el único imputado por el femicidio, la causa permanece abierta y los investigadores no descartan nuevas medidas en los próximos días.

Los recientes allanamientos, la incorporación de nuevas pruebas y los planteos formulados por la querella reflejan que la Fiscalía continúa trabajando para reconstruir cada detalle de lo ocurrido y determinar si existieron otras personas que colaboraron o tuvieron algún grado de participación en el crimen de Agostina Vega.