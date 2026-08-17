Volcó tres veces, quedó con la camioneta destrozada y siguió corriendo: la increíble hazaña de Wyatt Miller, el nieto de Dale Earnhardt + Agregar ámbito en









El piloto Wyatt Miller perdió el contro de su camioneta Pro Spec en la Championship Off-Road Series y comenzó a dar vueltas sin parar. Sin embargo, se recuperó para sorpresa de todos y siguió conduciendo en la carrera.

Wyatt Miller tuvo un espectacular vuelco, pero siguió conduciendo y se viralizó en las redes

Wyatt Miller, nieto de Dale Earnhardt (una de las mayores leyendas del NASCAR), manejaba su camioneta Pro Spec en la Championship Off-Road Series durante este sábado, en Bark River International Raceway, cuando perdió el control en una curva rápida y comenzó a dar vueltas.

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Lo que parecía un duro accidente terminó siendo la sorpresa de todos los especadores: el piloto se recompuso y siguió manejando luego del vuelco. Esto inmediatamente se viralizó en las redes sociales.

El nieto de 14 años de Dale Earnhardt volcó tres veces hasta que se detuvo el Chevrolet N°73 sobre sus neumáticos. En ese momento, con la camioneta destrozada, puso en marcha nuevamente y continuó la carrera.

Went for a ride this afternoon https://t.co/hFj3MyKR3o — Wyatt Miller (@wyattwmiller73) August 16, 2026 Aunque fue un esfuerzo valiente por rescatar algo del día, aun así terminó 15º (último) debido a los daños.

Su madre, Kelley Earnhardt Miller, compartió un video en sus redes sociales oficiales en el que estableció comparaciones con una situación que protagonizó el siete veces campeón en el recordado Daytona 500.

"Tuve un pequeño déjà vu hoy después de que Wyatt diera una buena voltereta en Bark River tras quedarse sin frenos", publicó Kelley Earnhard Miller en X. Had a little Déjà vu today after @wyattwmiller73 took a pretty good tumble at Bark River after losing brakes. Back at it tomorrow as Ryan Beat Motorsports gets it put back together! pic.twitter.com/psa7YTB205 — Kelley Earnhardt (@EarnhardtKelley) August 16, 2026

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