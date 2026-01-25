Febrero de 2026 comienza con un feriado perfecto para descansar + Seguir en









El segundo mes del año tendrá un inicio bastante peculiar, ya que le regalará una jornada sin trabajo a varios afortunados.

El segundo mes del año trae un regalo perfecto para muchos argentinos. Freepik

Febrero suele ser un mes mucho más corto que enero, más allá de que de por sí tiene una menor cantidad de días. Quienes aún no cuentan con la posibilidad de tomar sus vacaciones vuelven a mirar de reojo el calendario de feriados, y son varios los que podrán sonreír al observarlo.

Es que, apenas comienza el mes, habrá un día no laborable que no será para todos, pero sí alcanzará a muchos afortunados. Al ser el lunes 2 de febrero, les permitirá anexarlo al fin de semana, por lo que habrá tiempo de planear alguna escapada rápida para tener un merecido descanso.

ruta-vacaciones-chequeos-2 Habrá un fin de semana largo que le permitirá planificar una escapada a varios afortunados. Freepik A qué se debe el feriado del 2 de febrero de 2026 Cabe remarcar que este día no formará parte del calendario de feriados a nivel nacional, porque será válida solo para algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. El partido de Ayacucho estará en medio de una jornada de celebración patronal, al igual que la localidad de Guaminí, del partido homónimo.

Este tipo de fechas afecta directamente al sector público, así como también a los empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñan en el sector privado deberán aguardar para saber si sus empleadores se adhieren o no al asueto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

