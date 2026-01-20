Cuál es el próximo feriado de enero que seguramente no conocías y te va a sorprender

En el calendario argentino, no todos los feriados aparecen en la misma lista: además de los nacionales, hay descansos que rigen solo en algunos distritos. En enero, uno de esos casos cae en la provincia de Buenos Aires y puede generar confusión si trabajás, estudiás o hacés trámites en la zona.
Aunque muchas personas lo pasan por alto, este tipo de fechas impacta en escuelas, oficinas públicas y parte de la actividad comercial, según cómo se aplique en cada lugar. Por eso conviene mirar qué municipios tienen conmemoraciones propias y cómo se organizan ese día los servicios y la rutina.
El 22 de enero de 2026, el partido de Cañuelas tiene un feriado local por su aniversario fundacional. Se trata de una jornada que se establece para conmemorar el origen del distrito y que, por su alcance, no se extiende al resto de la provincia.
En la práctica, el movimiento cotidiano puede cambiar: suele haber celebraciones vinculadas a la identidad del lugar y también ajustes en la atención de algunas dependencias. Si tenés planes de viaje, turnos o gestiones en el distrito, conviene chequear de antemano qué servicios funcionan con normalidad y cuáles modifican su horario.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
