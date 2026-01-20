SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de enero 2026 - 07:30

Cuál es el próximo feriado de enero que seguramente no conocías y te va a sorprender

Entre celebraciones locales y calendarios paralelos, algunos feriados alteran escuelas y trámites sin avisar.

El feriado que alcanza a miles de personas y quizá no conocías.

El feriado que alcanza a miles de personas y quizá no conocías.

En el calendario argentino, no todos los feriados aparecen en la misma lista: además de los nacionales, hay descansos que rigen solo en algunos distritos. En enero, uno de esos casos cae en la provincia de Buenos Aires y puede generar confusión si trabajás, estudiás o hacés trámites en la zona.

Aunque muchas personas lo pasan por alto, este tipo de fechas impacta en escuelas, oficinas públicas y parte de la actividad comercial, según cómo se aplique en cada lugar. Por eso conviene mirar qué municipios tienen conmemoraciones propias y cómo se organizan ese día los servicios y la rutina.

En algunos distritos bonaerenses, una fecha de enero cambia la rutina más de lo que muchos imaginan.

En algunos distritos bonaerenses, una fecha de enero cambia la rutina más de lo que muchos imaginan.

A qué se debe el feriado del 22 de enero de 2026

El 22 de enero de 2026, el partido de Cañuelas tiene un feriado local por su aniversario fundacional. Se trata de una jornada que se establece para conmemorar el origen del distrito y que, por su alcance, no se extiende al resto de la provincia.

En la práctica, el movimiento cotidiano puede cambiar: suele haber celebraciones vinculadas a la identidad del lugar y también ajustes en la atención de algunas dependencias. Si tenés planes de viaje, turnos o gestiones en el distrito, conviene chequear de antemano qué servicios funcionan con normalidad y cuáles modifican su horario.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2026

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

