Anuncian un nuevo feriado en enero que podría darte un descanso extra

Esta jornada inesperada para muchos trabajadores, les permitirá tener un día de descanso extra a varios afortunados.

Esta fecha será ideal para que muchos aprovechen y descansen. Freepik

Quienes no tienen vacaciones en enero suelen mirar con atención el calendario de feriados para encontrar alguna fecha que les permita cortar la rutina. El mes combina altas temperaturas con plena actividad laboral, por lo que cualquier día extra de descanso se vuelve especialmente valorado por quienes siguen trabajando.

En este contexto, el miércoles 21 de enero aparece como una buena oportunidad para descansar en medio de la semana. Es un momento ideal para adelantar planes, hacer una salida corta o simplemente aprovechar un día libre para desconectarse, algo que muchos esperan con ganas.

Descanso de feriado Esta fecha será ideal para descansar entre semana. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 21 de enero de 2026 Vale aclarar que el miércoles 21 de enero no será considerado un feriado dentro del esquema nacional. De todos modos, la fecha sí tendrá efectos a nivel local en la provincia de Buenos Aires, debido a que la localidad de Carhué, en el partido de Adolfo Alsina, conmemorará un nuevo aniversario de su creación.

La medida alcanzará de manera directa a los trabajadores del sector público y a quienes se desempeñan en el Banco Provincia. En cuanto a los del ámbito privado, el otorgamiento del día no laborable dependerá de cada empleador, por lo que su aplicación no será obligatoria en todos los casos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

