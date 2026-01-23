El feriado que te dará un día de descanso extra en el trabajo antes de que termine enero

Enero suele ser un mes largo para quienes siguen trabajando y ven pasar el verano desde la oficina. Por eso, los feriados que aparecen en el calendario se vuelven un punto de referencia clave para planificar un respiro, aunque sea corto, en medio del calor y la rutina diaria.
Antes de que termine el mes, una fecha puntual permite pensar en algo más que un simple día libre. Al caer cerca del fin de semana, abre la puerta a una pausa más extensa, ideal para descansar, viajar o simplemente bajar un cambio sin alterar demasiado la agenda laboral.
A qué se debe el feriado del 30 de enero de 2026
Vale aclarar que el viernes 30 de enero no será considerado un feriado dentro del esquema nacional. De todos modos, la fecha sí tendrá efectos a nivel local en la provincia de Buenos Aires, debido a que el partido de Florencio Varela celebrará su aniversario fundacional.
La medida alcanzará de manera directa a los trabajadores del sector público y a quienes se desempeñan en el Banco Provincia. En cuanto a los del ámbito privado, el otorgamiento del día no laborable dependerá de cada empleador, por lo que su aplicación no será obligatoria en todos los casos.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
