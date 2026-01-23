El feriado que te dará un día de descanso extra en el trabajo antes de que termine enero + Seguir en









Muchos no lo esperaban, pero tendrán una jornada libre de responsabilidades que les permitirá tener un importante descanso a varios afortunados.

Este día no laborable le permitirá un descanso extendido a muchos afortunados. Freepik

Enero suele ser un mes largo para quienes siguen trabajando y ven pasar el verano desde la oficina. Por eso, los feriados que aparecen en el calendario se vuelven un punto de referencia clave para planificar un respiro, aunque sea corto, en medio del calor y la rutina diaria.

Antes de que termine el mes, una fecha puntual permite pensar en algo más que un simple día libre. Al caer cerca del fin de semana, abre la puerta a una pausa más extensa, ideal para descansar, viajar o simplemente bajar un cambio sin alterar demasiado la agenda laboral.

Descanso de Feriado Estas jornadas no laborables son ideales para planificar una escapada rápida. Imagen: Freepik A qué se debe el feriado del 30 de enero de 2026 Vale aclarar que el viernes 30 de enero no será considerado un feriado dentro del esquema nacional. De todos modos, la fecha sí tendrá efectos a nivel local en la provincia de Buenos Aires, debido a que el partido de Florencio Varela celebrará su aniversario fundacional.

La medida alcanzará de manera directa a los trabajadores del sector público y a quienes se desempeñan en el Banco Provincia. En cuanto a los del ámbito privado, el otorgamiento del día no laborable dependerá de cada empleador, por lo que su aplicación no será obligatoria en todos los casos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

