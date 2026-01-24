Cuál es el feriado que te dará un fin de semana largo en la última semana de enero de 2026 + Seguir en









En el cierre del mes, un detalle del calendario puede cambiarte la agenda: algunos feriados locales abren una chance de pausa extra.

La última semana de enero suele cerrar a puro trámite, pero los feriados locales pueden cambiar el plan en más de un municipio bonaerense. Pixabay

Cuando enero empieza a apagarse, los feriados locales pueden darte un respiro inesperado. En la Provincia, algunas fechas municipales se pegan al sábado y al domingo y arman un descanso de tres días justo cuando muchos vuelven a la rutina. En 2026, una de esas combinaciones cae de manual.

La clave está en mirar más allá del calendario nacional: en varios partidos bonaerenses se declaran días no laborables por fiestas patronales o aniversarios fundacionales. Y, si la fecha engancha con un lunes, el finde se estira sin necesidad de tomarte un día de vacaciones.

FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg Feriados locales en Buenos Aires: fechas municipales por fiestas patronales o aniversarios que aplican según el partido. Pixabay A qué se debe el feriado del 2 de febrero de 2026 En Ayacucho, el 2 de febrero figura como jornada especial por su celebración patronal. Como en 2026 esa fecha cae lunes, el descanso puede empezar desde el sábado anterior y transformarse en un fin de semana largo que, en la práctica, se vive como el broche de oro de la última semana de enero

El Banco Provincia no abrirá sus puertas al público por esta medida, al igual que la administración pública y las escuelas. Así que si tenés un trámite es mejor estar informado para evitar malos momentos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

