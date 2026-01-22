Enero se despide con un feriado inesperado: de qué trata y a quiénes afecta + Seguir en









El calendario de feriados suma una fecha que pasa desapercibida para muchos y altera la rutina de cierre de enero en un punto específico.

Cuando el mes ya parece definido, una marca inesperada en el almanaque abre la puerta a una pausa que pocos tenían en mente. Freepik

En el mapa de feriados, a veces aparece una fecha que no figura en el calendario nacional, pero cambia la rutina igual. Estos asuetos locales suelen nacer de aniversarios y celebraciones propias, y para muchos se vuelven la excusa perfecta para cortar la semana sin planificar con meses de anticipación.

En la provincia de Buenos Aires, el cierre de enero trae una de esas jornadas: el viernes 30 se asocia a una conmemoración puntual y tiene impacto directo en un distrito del Conurbano. Para evitar confusiones, conviene mirar qué se celebra, quiénes lo aplican y qué pasa con la atención en servicios y trámites.

Feriados Una fecha marcada a fin de mes reordena agendas y despierta consultas entre quienes miran el calendario con atención. Imagen: Freepik Por qué es feriado el 30 de enero de 2026 El 30 de enero figura como aniversario fundacional de Florencio Varela, dentro del listado de feriados locales de la provincia de Buenos Aires para enero de 2026. Se trata de una fecha vinculada a la identidad del partido, con actos y actividades que suelen organizarse alrededor de la conmemoración.

Al ser un feriado local, su alcance no se extiende a toda la provincia ni al país: impacta principalmente dentro del distrito. En la práctica, puede traducirse en cambios de horario o cierre en dependencias municipales y en la dinámica de algunas instituciones, por lo que es útil chequear con anticipación cómo funciona la administración local y qué ocurre con la actividad habitual ese día.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

