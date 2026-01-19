Feriado del 20 de enero de 2026: de qué trata y a quiénes afecta + Seguir en









Los feriados locales suelen pasar de largo hasta que frenan trámites y planes. Mirá qué cambia este martes 20 y por qué.

Un feriado que no es nacional puede sorprender igual. Depositphotos

En el calendario argentino, los feriados no siempre son nacionales: también existen fechas locales que cambian la rutina según el distrito, como pasa con los asuetos municipales. En la segunda quincena de enero, una de esas jornadas aparece en Buenos Aires y conviene tenerla en el radar.

El 20 de enero se marca por un motivo puntual y con alcance acotado. Si trabajás, estudiás o tenés trámites en la zona, este dato puede ayudarte a planear con tiempo una salida o un descanso corto.

FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg Hay feriados que no aparecen en el radar nacional, pero igual alteran la rutina: una fecha para tener en cuenta antes de salir. Pixabay Por qué es feriado el 20 de enero de 2026 El 20 de enero de 2026 figura como feriado local por el aniversario fundacional de Felipe Solá, una localidad del partido de Puán, dentro de la Provincia de Buenos Aires.

La fecha impacta principalmente en quienes viven o tienen actividad en ese lugar: puede modificar horarios de atención, funcionamiento de oficinas y dinámica escolar o laboral, según lo que disponga cada organismo. Por eso, si tenés gestiones en la zona, lo mejor es chequear antes cómo se organiza cada servicio ese día.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

