Femicidio en Bolívar: sucedió después de que la Justicia ignore un pedido de restricción

Los vecinos de la localidad marcharon para pedir justicia por la víctima. El imputado es su ex pareja, a quien ya había denunciado anteriormente.

Rocío González fue asesinada el viernes por la noche en su casa de Bolívar , luego de que su ex pareja, Germán Olivare, entró a su casa y la atacó a apuñaladas. La víctima había pedido una orden de restricción, pero la justicia decidió no hacerle caso.

En su pedido, le había declarado a la justicia: "No es el primer episodio que discutimos y que me insulta, ya que no tolera que finalice la relación". Además, ambos tenían una hija de 5 años.