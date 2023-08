Femicidio de joven argentina en Kosovo: qué se sabe del caso y quién es el único detenido

María Clara Urdangaray (2).webp

La madre de María Clara dijo que el acusado era "una persona muy celosa" y negó que su hija se haya suicidado ya que estaba "llena de vida".

"El novio era una persona muy celosa, no puedo creer lo que le hizo. No se me pasa por la cabeza la hipótesis que se maneja de un posible suicidio, no es así", aseguró Magdalena en una entrevista con el canal C5N, junto a Facundo Urdangaray, padre de la víctima.

La mujer afirmó que su hija "era una persona llena de vida, una piba con todas las ilusiones que se fue con una mano atrás y otra adelante para vivir otra vida distinta, buscando algo mejor".