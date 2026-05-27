Guía paso a paso para actualizar el nuevo Documento Nacional de Identidad

Los documentos serán de materiales más resistentes y tendrán tecnologías avanzadas para mejorar la seguridad, como un chip sin contacto y grabados láser.

Podes sacar un turno para renovar el DNI desde la app "Mi Argentina".

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) ya puso en circulación la versión actualizada del Documento Nacional de Identidad (DNI) . Los cambios quedaron establecidos a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 , publicadas en el Boletín Oficial .

Las medidas se enfocan en el diseño , los materiales y las medidas de seguridad de los documentos, que buscan mejorar la protección de los datos personales de los ciudadanos, alineándose con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) .

Desde el Gobierno nacional aclararon que los emitidos bajo las normativas anteriores seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento , por lo que no será necesario renovarlos inmediatamente. A continuación, conocé los detalles.

Cómo es el nuevo DNI

El DNI actualizado será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.

Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.

Además, contendrá nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

El diseño será federal y la imagen estará rodeada por una escarapela, acompañada por estrellas, el Sol de Mayo, los glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental.

dni

El dorso incluirá domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma. Para los extranjeros, sumará país de nacimiento, juzgado y fecha de naturalización.

Los ex combatientes de Malvinas conservarán la leyenda que los identifica como "Héroe" o "Heroína" de la Guerra.

Para menores de 14 años, el DNI tendrá las mismas características, pero la firma corresponderá a los padres o tutores si el niño tiene menos de 5 años. Los recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud recibirán un DNI "0 Año" provisorio, válido solo en el territorio nacional.

DNI 2026 FRENTE

Quiénes deben tramitarlo

En principio, la actualización del DNI no implica la pérdida automática de validez del documento anterior, siempre que se encuentre en buen estado. Sin embargo, existen situaciones específicas en las que la renovación se vuelve obligatoria o altamente recomendable.

Deben tramitar el nuevo DNI quienes deban actualizar datos personales, como cambios de domicilio, modificaciones en el estado civil o rectificaciones de identidad. También se incluye a quienes realicen el primer ejemplar en determinadas edades establecidas por el sistema, como los 5, 8 o 14 años.

Otro grupo alcanzado son las personas que sufran pérdida, robo o deterioro del vigente, ya que en esos casos se emite directamente el nuevo formato.

Cómo actualizar el nuevo Documento Nacional de Identidad