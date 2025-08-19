Fentanilo contaminado: reportan un caso sospechoso en Río Negro

El Ministerio de Salud provincial notificó al sistema nacional un caso sospechoso de intoxicación por fentanilo adulterado.

El Ministerio de Salud de Río Negro reportó al Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica un caso sospechoso asociado al fentanilo contaminado. Actualmente, el paciente se encuentra internado en un hospital privado, mientras avanza la investigación oficial para confirmar el cuadro.

A través de un comunicado, la cartera sanitaria provincial informó que desde el área de Coordinación de Epidemiología se notificó al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) sobre la posible existencia de un paciente afectado por fentanilo adulterado. Por ese motivo, se solicitó el inicio de una pesquisa oficial.

“El caso se encuentra en proceso de investigación epidemiológica con el fin de recabar más información sobre resultados de laboratorio y antecedentes epidemiológicos”, detallaron las autoridades sanitarias rionegrinas.

Desde el 13 de mayo, cuando la ANMAT publicó en el Boletín Oficial la disposición que prohibió el uso, comercialización y distribución de las ampollas del opioide adulterado, el Ministerio de Salud de Río Negro retiró 45 mil ampollas de circulación, recolectadas en hospitales públicos y centros de salud privados.

“Tal lo dispuesto por los organismos nacionales intervinientes, estos elementos se encuentran a resguardo en los hospitales, retirados de circulación, hasta tanto se determine su depósito final”, remarcaron en el comunicado.

Hasta el momento, las jurisdicciones que reportaron casos —confirmados o sospechosos— son Santa Fe, Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y ahora Río Negro.

“Tanto los casos de Córdoba como el de Río Negro se encuentran en proceso de investigación epidemiológica con el fin de recabar más información sobre resultados de laboratorio y antecedentes epidemiológicos”, indica el último Boletín Epidemiológico Nacional.

Según los datos oficiales, hasta este martes 19 de agosto, las muertes por fentanilo contaminado ascienden a 96, aunque existen nueve casos adicionales bajo análisis en la ciudad de Bahía Blanca.