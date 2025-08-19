Decretan feriado el 20 de agosto de 2025: ¿a quién le corresponde?







El calendario de feriados suma una nueva fecha en agosto y genera expectativa en varias regiones del país sobre quiénes podrán disfrutarla.

El feriado del 20 de agosto de 2025 beneficiará a comunidades que celebran fiestas locales con actos culturales y religiosos.

Los feriados no solo son una pausa en la rutina laboral, también representan la identidad de localidades que celebran tradiciones propias. En este caso, el miércoles 20 de agosto será un día especial para varios municipios de la provincia de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dichas localidades se preparan para conmemorar fechas históricas, tales como sus aniversarios, así como celebraciones patronales. A continuación, descubrí todos los municipios alcanzados por este nuevo feriado.

feriados.webp Así, el 20 de agosto no se trata de un feriado nacional, sino de una fecha clave para la memoria colectiva de varias localidades bonaerenses. cnn en español Por qué es feriado del miércoles 20 de agosto de 2025 El miércoles 20 de agosto de 2025 se decretó feriado local en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En esa fecha, la localidad de Roberts (partido de Lincoln) celebra sus fiestas patronales, mientras que Guanaco (partido de Pehuajó) también honra a su santo patrono, con actividades religiosas y comunitarias.

Además, en el partido de Rivadavia, la fecha se vive como un día de devoción y encuentro, conmemorando a su santo patrono en toda la región. Estos festejos incluyen misas, procesiones, ferias populares y actividades culturales que convocan a vecinos y turistas.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados