Feria del libro 2024: qué hacerla agenda de actividades completa para el domingo 28 de abril

"El Presidente luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar", precisó y remarcó que "no registra a la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente sin un stand en este evento", sostuvo el titular de la Feria del Libro. "La excusa de que la participación del Estado nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira", sentenció.