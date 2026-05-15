La Provincia limitó tareas frente a alumnos para docentes con enfermedades en la voz

La medida fue oficializada por la Dirección General de Cultura y Educación y la Secretaría General bonaerense. Los docentes recalificados por patologías vocales no podrán ocupar cargos con uso “forzoso y continuo” de la voz.

PBA limitó algunas tareas para el cuidado de la voz de los docentes.

El Gobierno bonaerense aprobó un nuevo esquema para la recalificación profesional de docentes afectados por enfermedades vinculadas al uso de la voz y estableció restricciones para el desempeño de cargos considerados de mayor exigencia vocal .

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La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 1750/2026 de la Dirección General de Cultura y Educación y la Secretaría General de la provincia de Buenos Aires, publicada este viernes en el Boletín Oficial del distrito.

La normativa determina qué cargos docentes serán considerados expuestos a “sobrecarga en el uso de la voz” y fija límites específicos para trabajadores recalificados por patologías vocales.

Según el texto, los cargos identificados en determinados incisos del Estatuto del Docente serán considerados de uso “forzoso y continuo” de la voz y, por lo tanto, incompatibles con docentes que hayan atravesado procesos de recalificación profesional por enfermedades vocales.

En ese marco, la resolución establece que los docentes recalificados no podrán desempeñarse en cargos expuestos a sobrecarga vocal, aunque podrán continuar en otros puestos que no impliquen ese riesgo, siempre que exista una evaluación favorable de aptitud laboral residual.

Habrá límites para actividades pedagógicas

La resolución también fija restricciones para la participación de docentes recalificados en actividades de continuidad pedagógica.

En esos casos, la participación deberá limitarse a situaciones imprescindibles y extraordinarias, cuando no exista otra persona disponible para realizar las tareas.

Además, se dispuso que las actividades no podrán superar las seis horas reloj semanales ni las doce horas mensuales, de acuerdo con parámetros establecidos por normativa nacional.

El texto remarca que los superiores jerárquicos deberán respetar esos criterios en todas sus intervenciones administrativas y laborales.

Cómo será la evaluación médica

La normativa establece que las evaluaciones médicas estarán a cargo de la Dirección de Salud Ocupacional, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría General bonaerense.

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Los docentes deberán presentar DNI, recibo de sueldo, estudios médicos actualizados y el acta de recalificación emitida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La resolución también habilita que, luego de seis meses desde la recalificación, las y los trabajadores puedan solicitar una nueva evaluación para analizar su aptitud residual y eventualmente acceder a otros cargos sin riesgo vocal.

Asimismo, quienes aspiren a nuevas designaciones deberán realizar un nuevo examen psicofísico para acreditar condiciones de aptitud laboral.

Se apunta a "proteger la salud laboral docente"

En los fundamentos de la medida, el gobierno de Axel Kicillof sostuvo que el objetivo es "garantizar la reinserción laboral de docentes que hayan sufrido una disminución de su capacidad psicofísica producto de enfermedades profesionales vinculadas al uso de la voz".

La resolución toma como referencia normativa disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que reconocen a las y los docentes como trabajadores especialmente expuestos a patologías derivadas de la sobrecarga vocal.

Además, la Provincia aclaró que la reubicación en nuevos puestos laborales no afectará la continuidad de tratamientos médicos derivados de la enfermedad profesional que motivó la recalificación.