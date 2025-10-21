Fin a la Ley de Nietos de España: mañana termina el plazo para obtener la ciudadanía

Miles de argentinos descendientes de españoles corren contra el reloj para iniciar el trámite antes del 22 de octubre.

Mañana se vence el plazo para generar el usuario consular e iniciar el proceso de obtener la ciudadanía española.

El plazo final para tramitar la ciudadanía española bajo la Ley de Nietos vence este martes 22 de octubre de 2025 , y miles de descendientes de españoles en Argentina apuran los últimos pasos para no quedar afuera. La medida, parte de la Ley de Memoria Democrática , permitió que hijos y nietos de españoles exiliados o nacidos en el extranjero obtuvieran la nacionalidad sin perder la suya de origen.

Según estimaciones del Consulado General de España en Buenos Aires , más de 900.000 argentinos iniciaron o están por iniciar el trámite, un número que muestra el fuerte vínculo histórico y emocional entre ambos países. Si todos los expedientes prosperan, Argentina podría superar el millón y medio de ciudadanos españoles residentes .

Aun con la fecha límite tan cerca, quienes generen su usuario consular antes del 22 de octubre podrán completar el proceso después , siempre que el turno haya sido solicitado en tiempo y forma. Así lo aclaró el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), que brinda asesoramiento gratuito y continúa recibiendo consultas a contrarreloj.

Cada consulado aplica el procedimiento con matices. Por ejemplo, el Consulado de España en Rosario habilita entregas presenciales una vez por semana y no acepta nuevos expedientes tras el 22 de octubre. En cambio, en Buenos Aires, quienes tengan usuario consular (IDU) activo podrán continuar, pero si pierden su cita, el turno no se reprogramará.

Cómo iniciar el trámite de la ciudadanía española

El primer paso es crear un usuario consular en la web del consulado correspondiente al domicilio del solicitante. Una vez completado, el sistema asigna un turno presencial para presentar la documentación.

Si el usuario se generó antes del 22 de octubre, el expediente será válido incluso después del vencimiento. Sin embargo, no cumplir con la cita asignada implica perder el turno y el acceso a la ley, sobre todo en Buenos Aires, donde la rehabilitación del IDU solo se permite hasta la fecha límite.

Los expertos recomiendan tener lista toda la carpeta antes de la entrevista. Si falta algún documento, el consulado notificará por correo electrónico y otorgará un breve plazo para completarlo.

Documentación necesaria

Los documentos deben estar debidamente apostillados y actualizados. Entre los más solicitados figuran:

Partida literal de nacimiento del abuelo o abuela españoles.

Certificado de matrimonio o defunción del ascendiente.

Actas de nacimiento, matrimonio y defunción de toda la línea familiar hasta llegar al solicitante.

Cada consulado puede requerir papeles adicionales. Por ejemplo, en Buenos Aires suelen exigir que todos los documentos extranjeros estén apostillados según el Convenio de La Haya. También se aconseja revisar las fechas de emisión: si son muy antiguas, el expediente puede demorarse.

Varios portales oficiales facilitan la búsqueda de certificados y legalizaciones:

Consulados de España : webs del Consulado General en Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario.

: webs del Consulado General en Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario. Registro Civil argentino : permite solicitar partidas digitales para quienes nacieron en la Ciudad de Buenos Aires o en otras provincias.

: permite solicitar partidas digitales para quienes nacieron en la Ciudad de Buenos Aires o en otras provincias. Cancillería Argentina – TAD : tramita la Apostilla de La Haya de forma online.

: tramita la de forma online. Colegio de Escribanos : ofrece legalizaciones adicionales con validez internacional.

: ofrece legalizaciones adicionales con validez internacional. Cámara Nacional Electoral: emite el certificado de no nacionalización, necesario para comprobar que el ascendiente español no adoptó otra ciudadanía.

El CeDEU continúa brindando asistencia gratuita desde su sede en Bernardo de Yrigoyen 672, CABA, los miércoles de 18 a 20 horas, con turno previo. Según su fundador, los consulados podrían tardar hasta tres años en procesar los últimos expedientes, por lo que seguirán acompañando a los solicitantes aún después de la fecha límite.