España: llevaba 15 años muerto en su departamento y lo encontraron por una reparación en el techo de un vecino

El cuerpo del fallecido se halló momificado alrededor de palomas muertas en el medio de restos de basura.

Ante el reclamo de un vecino por una filtración en el techo, un grupo de bomberos entró a un departamento en Valencia, España y hallaron el cadáver del morador fallecido hace 15 años.

El cuerpo de Antonio Famoso se encontraba en medio de un basural, en su cama, con restos de comida y palomas muertas alrededor.

Según informó la prensa española, el hombre que estaba jubilado y se encontraba distanciado de sus 2 hijos hace mucho tiempo, "estaba en avanzada fase de descomposición, momificado”.

Un vecino del edificio señaló que "cuando dejamos de verlo pensamos que estaba en una residencia para ancianos, era un hombre muy educado que no se metía con nadie".

El caso se investiga como una muerte natural. Al desconocerse su muerte, la Seguridad Social de España siguió pagando la pensión de jubilación durante los 15 años, por lo que todos los servicios como luz y agua, se debitaron del dinero a su favor

