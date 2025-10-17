Conmoción en España por el suicidio de una adolescente que sufría bullying

La madre de la niña había denunciado acoso escolar ante la institución, sin éxito. Los investigadores señalaron que no se activó el protocolo para estos casos y ahora se dedicarán a "depurar las posibles responsabilidades".

Una estudiante de 14 años de Sevilla, España , se suicidó luego de ser víctima de bullying. El hecho, que sucedió el martes, se conoció este viernes: la madre de la joven había denunciado acoso escolar y una inspección realizada en el establecimiento constató que no se activó el protocolo correspondiente para estos casos.

La chica era estudiante de la institución Irlandesas de Loreto de Sevilla, en la cual una inspección educativa confirmó que el centro concertado no activó el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, tal como estaba obligado.

Por otro lado, de acuerdo con El País , la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta abrió un expediente administrativo al colegio para depurar las posibles responsabilidades .

Desde el primer momento, la Policía investigó como un suicidio al tener indicios de que la adolescente había sufrido episodios de acoso escolar. Si bien la Justicia no contaba con denuncias previas por este motivo, la madre de la niña sí denunció bullying ante la institución, ya que la niña había intentado quitarse la vida en otra ocasión.

irlandesas de loreto La Inspección educativa investigó los hechos este miércoles y ya remitió toda la información a la Fiscalía. Google Maps

La Inspección educativa investigó los hechos este miércoles y ayer decidió remitir toda la información a la Fiscalía: allí se abrió un expediente al colegio luego de constatar que “aunque implementó una serie de medidas, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas”.

Irlandesas de Loreto compartió un comunicado en el que las autoridades expresaron estar “profundamente consternadas” por el fallecimiento de la niña. Además, indicaron que la “preocupación principal y todos nuestros esfuerzos están puestos en acompañar a nuestro alumnado y a la familia de nuestra alumna”.

Fuentes del entorno familiar dijeron a medios locales que la joven llevaba tiempo siendo acosada por un grupo de chicas que la insultaban y se mofaban de su aspecto físico.

