Vuelve Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: por qué dejó la banda y qué hizo en estos 18 años

Después de 17 años, la artista regresará con una gira internacional prevista para 2026.

Casi dos décadas después de estar separada del grupo, Amaia Montero regresará como vocalista de La Oreja de Van Gogh , una de las bandas más emblemáticas de España. La noticia que se difundió en las últimas horas se dio a conocer para anunciar la gran gira internacional que será en el año 2026 . Este tour marcará el reencuentro de la artista con sus seguidores que la acompañaron en los primeros años de su carrera.

La vuelta de Montero, además de ser un reencuentro artístico, es un gesto simbólico, ya que su voz marcó la etapa del pop con letras melódicas y sentimentales que marcaron a más de una generación. Los fanáticos presentan gran expectativa por la reincorporación de la cantante a la exitosa banda de los años 2000.

La agencia EFE informó que Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh, que está integrada por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Haritz Garde y Xabi San Martín, vuelven a compartir escenario en una gira internacional que comenzará en marzo del 2026 .

El tour recorrerá América Latina, Estados Unidos y Europa. Cantarán los clásicos temas de la banca y las nuevas composiciones de esta nueva etapa.

Amaia Montero fue la voz principal de La Oreja de Van Gogh desde su formación en 1996 hasta 2007. En esa época, la banda tuvo un éxito masivo, pero sobre finales de 2007, Montero anunció su partida del grupo para lanzarse como solista .

La decisión fue por diferencias creativas y su necesidad de explorar nuevos horizontes musicales. Ella misma reconoció el desgaste que generó los años de giras constantes y la presión del éxito.

3 canciones de La Oreja de Van Gogh con la voz de Montero

Durante su primera etapa, Amaia Montero grabó cuatro discos de estudio con La Oreja de Van Gogh, dejando una huella imborrable en el pop en español. Entre las canciones más recordadas se destacan:

“Rosas” (2003)

Una de las baladas más icónicas del grupo, perteneciente al disco Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Su letra romántica y su interpretación sensible la convirtieron en un clásico inmediato.

“La playa” (2000)

Del disco en El viaje de Copperpot, tiene un estilo melódico y nostálgico que definió la identidad del grupo en sus primeros años.

“Puedes contar conmigo” (2003)

Fue uno de los temas más radiados de la banda y un emblema de la conexión entre la voz de Amaia y el espíritu del pop de los 2000.

Estas canciones, junto a otros éxitos como “Muñeca de trapo” y “20 de enero”, consolidaron a La Oreja de Van Gogh como una de las bandas más exitosas del pop español contemporáneo. Con el regreso de Amaia, los fans esperan volver a escucharlas en vivo, esta vez con la misma voz que las hizo eternas.