Visitar La Boquería es descubrir un rincón donde España y Argentina se encuentran a través de los sabores. En el corazón de Palermo, este bodegón moderno conquista con una propuesta que mezcla tradición, brasas y tapas, en un ambiente cálido y siempre animado.
Sabores que viajan del puerto al barrio: una mesa que une España y Buenos Aires
Este bodegón moderno rescata la esencia de la cocina española y el carácter porteño de la parrilla argentina. Con un menú de mediodía abundante, platos caseros y precios amables, La Boqueria se afirma como uno de los espacios más tentadores de la escena gastronómica porteña.
-
La elegante barra omakase que apuesta a poner en valor la pesca argentina
-
Locura por Ricardo Arjona: ya agotó 10 Movistar Arena y agrega una nueva fecha
El fuego es el alma del lugar. Desde las primeras horas, el aroma de la parrilla argentina se mezcla con el perfume del ajo y el aceite de oliva de la cocina española. En la carta abundan los clásicos: boquerones, gambas al ajillo, tortilla con mozzarella y panceta ahumada, provoleta, y una burrata con jamón serrano y pesto que se volvió favorita entre los habitués. También hay bocadillos y empanadas de asado, ideales para compartir y abrir el apetito.
Parilla de La Boquería
La parrilla de La Boquería ofrece los cortes más buscados: entraña, asado especial, T-Bone, vacío, bife de chorizo, ojo de bife, pollo grillado y mollejas, todos cocidos a fuego de leña y carbón. El menú también incluye opciones de cocina que amplían la experiencia: spaghetti con crema de langostinos, hamburguesa parrillera, ribs de cerdo con barbacoa casera, milanesa de lomo, pesca del día y ensalada Caesar.
Uno de los grandes atractivos del restaurante es su menú de mediodía, pensado para quienes buscan comer bien en Palermo a buen precio. Generoso y variado, combina platos principales con bebida, entrada o postre, y mantiene la calidad y el sabor de toda la carta. Es la opción ideal para una pausa de trabajo, un almuerzo con amigos o una comida relajada al sol.
Postres en el Bodegón de Palermo
Los postres caseros completan la experiencia con alternativas clásicas y siempre efectivas: flan de caramelo, panqueques, tiramisú o mousse de chocolate con frutos rojos. Para acompañar, la oferta de vinos incluye más de veinte etiquetas de bodegas argentinas, junto a una selección de tragos clásicos como Negroni, gin tonic, vermut, Aperol spritz y tinto de verano.
Ya sea para un almuerzo entre semana, una cena con amigos o un vermut en la vereda, La Boquería se consolida como uno de los bodegones recomendados de Palermo. Un espacio donde las tapas españolas y la parrilla porteña conviven con naturalidad, y donde cada comida se transforma en una celebración de los buenos momentos.
- Temas
- Argentina
- Palermo
- Buenos Aires
- España
Dejá tu comentario