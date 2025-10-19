Sabores que viajan del puerto al barrio: una mesa que une España y Buenos Aires

Este bodegón moderno rescata la esencia de la cocina española y el carácter porteño de la parrilla argentina. Con un menú de mediodía abundante, platos caseros y precios amables, La Boqueria se afirma como uno de los espacios más tentadores de la escena gastronómica porteña.

Visitar La Boquería es descubrir un rincón donde España y Argentina se encuentran a través de los sabores . En el corazón de Palermo , este bodegón moderno conquista con una propuesta que mezcla tradición, brasas y tapas, en un ambiente cálido y siempre animado .

El fuego es el alma del lugar. Desde las primeras horas, el aroma de la parrilla argentina se mezcla con el perfume del ajo y el aceite de oliva de la cocina española . En la carta abundan los clásicos: boquerones , gambas al ajillo , tortilla con mozzarella y panceta ahumada , provoleta , y una burrata con jamón serrano y pesto que se volvió favorita entre los habitués. También hay bocadillos y empanadas de asado, ideales para compartir y abrir el apetito.

La parrilla de La Boquería ofrece los cortes más buscados: entraña , asado especial , T-Bone , vacío , bife de chorizo , ojo de bife , pollo grillado y mollejas , todos cocidos a fuego de leña y carbón. El menú también incluye opciones de cocina que amplían la experiencia: spaghetti con crema de langostinos , hamburguesa parrillera , ribs de cerdo con barbacoa casera , milanesa de lomo , pesca del día y ensalada Caesar .

Uno de los grandes atractivos del restaurante es su menú de mediodía, pensado para quienes buscan comer bien en Palermo a buen precio. Generoso y variado, combina platos principales con bebida, entrada o postre, y mantiene la calidad y el sabor de toda la carta. Es la opción ideal para una pausa de trabajo, un almuerzo con amigos o una comida relajada al sol.

LA BOQUERIA _D8A7365 Platos de La Boquería.

LA BOQUERIA _D8A7591 Platos en La Boquería.

Postres en el Bodegón de Palermo

Los postres caseros completan la experiencia con alternativas clásicas y siempre efectivas: flan de caramelo, panqueques, tiramisú o mousse de chocolate con frutos rojos. Para acompañar, la oferta de vinos incluye más de veinte etiquetas de bodegas argentinas, junto a una selección de tragos clásicos como Negroni, gin tonic, vermut, Aperol spritz y tinto de verano.

Ya sea para un almuerzo entre semana, una cena con amigos o un vermut en la vereda, La Boquería se consolida como uno de los bodegones recomendados de Palermo. Un espacio donde las tapas españolas y la parrilla porteña conviven con naturalidad, y donde cada comida se transforma en una celebración de los buenos momentos.