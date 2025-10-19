SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
19 de octubre 2025 - 00:00

Sabores que viajan del puerto al barrio: una mesa que une España y Buenos Aires

Este bodegón moderno rescata la esencia de la cocina española y el carácter porteño de la parrilla argentina. Con un menú de mediodía abundante, platos caseros y precios amables, La Boqueria se afirma como uno de los espacios más tentadores de la escena gastronómica porteña.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

Visitar La Boquería es descubrir un rincón donde España y Argentina se encuentran a través de los sabores. En el corazón de Palermo, este bodegón moderno conquista con una propuesta que mezcla tradición, brasas y tapas, en un ambiente cálido y siempre animado.

El fuego es el alma del lugar. Desde las primeras horas, el aroma de la parrilla argentina se mezcla con el perfume del ajo y el aceite de oliva de la cocina española. En la carta abundan los clásicos: boquerones, gambas al ajillo, tortilla con mozzarella y panceta ahumada, provoleta, y una burrata con jamón serrano y pesto que se volvió favorita entre los habitués. También hay bocadillos y empanadas de asado, ideales para compartir y abrir el apetito.

Informate más
La Boqueria Salon
Salón de La Boquería.

Salón de La Boquería.

Parilla de La Boquería

La parrilla de La Boquería ofrece los cortes más buscados: entraña, asado especial, T-Bone, vacío, bife de chorizo, ojo de bife, pollo grillado y mollejas, todos cocidos a fuego de leña y carbón. El menú también incluye opciones de cocina que amplían la experiencia: spaghetti con crema de langostinos, hamburguesa parrillera, ribs de cerdo con barbacoa casera, milanesa de lomo, pesca del día y ensalada Caesar.

LA BOQUERIA _D8A7635_1
Platos de La Boquería.

Platos de La Boquería.

Uno de los grandes atractivos del restaurante es su menú de mediodía, pensado para quienes buscan comer bien en Palermo a buen precio. Generoso y variado, combina platos principales con bebida, entrada o postre, y mantiene la calidad y el sabor de toda la carta. Es la opción ideal para una pausa de trabajo, un almuerzo con amigos o una comida relajada al sol.

LA BOQUERIA _D8A7365
Platos de La Boquería.

Platos de La Boquería.

LA BOQUERIA _D8A7591
Platos en La Boquería.

Platos en La Boquería.

Postres en el Bodegón de Palermo

Los postres caseros completan la experiencia con alternativas clásicas y siempre efectivas: flan de caramelo, panqueques, tiramisú o mousse de chocolate con frutos rojos. Para acompañar, la oferta de vinos incluye más de veinte etiquetas de bodegas argentinas, junto a una selección de tragos clásicos como Negroni, gin tonic, vermut, Aperol spritz y tinto de verano.

Ya sea para un almuerzo entre semana, una cena con amigos o un vermut en la vereda, La Boquería se consolida como uno de los bodegones recomendados de Palermo. Un espacio donde las tapas españolas y la parrilla porteña conviven con naturalidad, y donde cada comida se transforma en una celebración de los buenos momentos.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias