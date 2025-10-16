Un cuadro de Pablo Picasso valuado en más de u$s500.000 desapareció durante un traslado en España

La obra estaba siendo trasladada de una ciudad a otra dentro del país. Se iba a exhibir en una muestra y no es la primera vez que sus obras se pierden de vista.

No es la primera vez que las obras del autor desaparecen: en 1976, cerca de 100 fueron robadas.

Un cuadro de Pablo Picasso valuado en más de medio millón de euros desapareció este jueves durante un traslado en naturaleza muerta con guitarra picasso . La policía española informó que ya hay una investigación en curso pero no brindaron más detalles: el caso se encuentra bajo secreto de sumario .

Según el diario Ideal de Granada, el óleo sobre lienzo está valorado en 600.000 euros e iba a exhibirse desde la semana pasada en la muestra “Bodegón” , de la Fundación Caja Granada .

Todas las obras de la exposición en la ciudad andaluza proceden de colecciones privadas, según un comunicado de la entidad organizadora. El alto valor de las obras de Picasso las convirtieron en favoritas de los ladrones: por sólo mencionar unos números, dos de sus cuadros superaron los u$s140 millones en subastas en los últimos años.

Sus obras ya sufrieron hurtos en épocas anteriores: en 1976, se cometió un robo de más de 100 cuadros expuestos en el Palacio de los Papas de la ciudad francesa de Aviñón, considerado uno de los más importantes de la historia. En aquella ocasión, finalmente todos fueron recuperados.

A principios de septiembre, un retrato del pintor español Pablo Picasso de su pareja y musa Dora Maar fue presentado en una casa de subastas de París. Se trató de un cuadro prácticamente desconocido por el público general, según los expertos.

Titulado Busto de mujer con sombrero de flores (Dora Maar), el cuadro fue pintado en julio de 1943 y estuvo en manos de la familia propietaria desde 1944. Hasta el día de hoy nunca había sido expuesto, salvo en una muestra privada que organizó el pintor en su taller en aquellos años, explicó el subastador Christophe Lucien.

El lienzo, de estilo cubista y lleno de color, muestra el rostro de Dora Maar con un tocado de flores y una expresión triste. “Esta obra excepcional marca un hito en la historia del arte y en la de Picasso”, precisó Agnès Sevestre-Barbé, especialista del pintor, al presentarla.

Cuando Picasso realizó este cuadro, uno de los últimos retratos que hizo de Maar, ya conocía a la que sería su nueva compañera, Françoise Gilot. Según Sevestre-Barbé, eso podría explicar el aire de tristeza en la cara de la mujer.